Turistă, revoltată de gestul unor români pe o plajă din Grecia: „Învățați ceva dacă tot ați ieșit din țară”

Liniștea de pe o plajă din Grecia a fost perturbată de gestul unui grup de tineri români puși pe distracție. Întâmplarea a făcut ca martoră la toată scena să fie tot o româncă, ce mai apoi a povestit totul pe internet și a transmis un mesaj clar.

Ce a făcut un grup de tineri pe o plajă de Grecia. O româncă s-a simțit rușinată

Din numeroase motive, mulți români aleg Chiar și la final de sezon estival, Grecia tot este asaltată de turiști. Și deși majoritatea lasă o impresie bună străinilor, există și cazuri ce nu fac neapărat cinste celor din țara noastră.

ADVERTISEMENT

Martoră unei astfel de situații a fost tot o româncă. Femeia se bucura de muzica relaxantă ce se auzea de la beach bar-ul hotelului la care era cazată când un grup de tineri români s-au apropiat de barman și i-au cerut să schimbe melodia.

Grupul avea o preferință muzicală ce nu este pe placul tuturor, mai exact manele, care au început să răsune puternic din boxe preț de câteva minute. Femeia s-a rușinat, aceasta nefiind prima dată când se întâlnește cu un astfel de episod, tot în Grecia.

ADVERTISEMENT

De altfel, atunci când ritmurile balcanice s-au oprit, revenind la muzica lentă de dinainte, un alt grup, de data aceasta de străini, au aplaudat și s-au uitat la româncă, care nu a mai putut avea nicio reacție în acel moment.

„Învățați ceva dacă tot ați ieșit din țară”

În aceste condiții, femeia a povestit totul pe internet și i-a sfătuit pe și nu numai, să învețe regulile de bune maniere și să ia exemplele pozitive din țările pe care le vizitează, pentru a nu mai atrage privirile într-un mod negativ.

ADVERTISEMENT

„Nu am crezut că se poate și așa…mă aflu pe plaja din Prinos, pe plaja hotelului unde suntem cazați, un bar beach cu muzică superbă, în surdină. Chiar m-a întrebat grecul dacă îmi place muzica și i-am spus că îi dau nota 10!

Surpriză însă …un grup de tineri români l-au convertit pe grec și a pus…manele cu dedicații…cu sonorul mai tare!!! De ce am mai venit aici? Ascultăm manele tareee la noi acasă!!! Când s-a terminat ‘programul’ și s-a revenit la repertoriul grecului, o familie de englezi au aplaudat și ne-au privit…

Noi am băgat capul în nisip ca struții de rușine! De 12 ani venim pe insulă. Anul trecut am tăcut când am trecut pe lângă un jeep cu boxele la maxim urlând manele. Dragi români, vorbiți mai încet și învățați să nu ieșiți în evidență așa! Nu este vorba doar de muzica preferată….învățați ceva dacă tot ați ieșit din țară!”, a explicat românca din Grecia, conform