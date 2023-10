Tyson Fury, victorie controversată sub ochii lui Ronaldo. Britanicul, pus la podea de Francis Ngannou

Întâlnirea dintre campionul mondial WBC la categoria grea în vârstă de 35 de ani și camerunezul fost campion mondial UFC (37 de ani) s-a desfășurat într-o atmosferă de gală pe Kingdom Arena din Riyadh, viitorul stadion al lui Al Hilal, în fața a 22.000 de fani.

Victorie dificilă pentru Tyson Fury în lupta cu Francis Ngannou

Deși inițial s-a crezut că va fi doar un antrenament cu public pentru Tyson Fury în vederea viitorului meci în care își va pune la bătaie centura WBC, victoria a venit mult mai greu decât s-a preconizat pentru că Francis Ngannou a dat o replică neașteptat de bună.

De altfel, legendarul Mike Tyson avertizase înaintea luptei despre forța incredibilă a camerunezului. ”L-am văzut cum a lovit un tip la sparring atât de puternic, încât acesta și-a rupt piciorul când s-a prăbușit! Nu văzusem așa ceva niciodată. Dacă poate să facă asta, atunci chiar ar putea fi campion mondial la categoria grea”, spunea Tyson, care a intrat în ring alături de Ngannou.

Chiar dacă venit din UFC și s-a aflat la prima sa luptă pe reguli de box, Francis Ngannou a avut un început de meci extraordinar. În repriza a doua i-a spart arcada britanicului, iar în cea de-a treia a uluit asistența când .

Camerunezul a simțit momentul bun și a forțat un KO istoric, însă Fury a reușit să treacă peste această dificultate. Dându-și seama că nu este de glumit cu adversarul său, britanicul a abordat o versiune mai tactică și a început să-și macine oponentul cu lovituri la cap.

Decizie contestată a arbitrilor

În ciuda faptului că a fost departe de forma pe care a arătat-o în trecut, ”The Gypsy King” a reușit să aibă în cele din urmă o statistică mai bună decât a lui Francis Ngannou. Fury a avut 71 de lovituri care și-au atins ținta, față de 59 ale camerunezului.

Finalul rundei a 10-a, ultima, a găsit publicul în picioare scandând numele luptătorului din UFC, încântați de spectacolul oferit de acesta. Doar că decizia arbitrilor s-a îndreptat către britanic. Doi l-au văzut învingător pe Fury (96-93 și 95-94), în timp ce unul l-a dat câștigător pe Ngannou (95-94).

La finalul întâlnirii lumea a fost extrem de dezamăgită de decizia arbitrilor, iar Mike Tyson a dat o declarație ciudată: ”Nu, n-a fost hoție, dar toată lumea știe ce s-a întâmplat de fapt”.

Partida a fost urmărită din tribune de nume sonore din lumea sportului. Pe lângă foști și actuali boxeri ca Mike Tyson, Oleksandr Usyk, Oscar De La Hoya, Evander Holyfield, Sugar Ray Leonard, Lennox Lewis, Joe Calzaghe, Ricky Hatton, Amir Khan sau Miguel Cotto și-au făcut locul și rapperii Eminem și Kanye West, luptătorul de wrestling The Undertaker, dar și fotbaliștii Sadio Mane, Roberto Firmino, Aymeric Laporte și Allan Saint-Maximin.

Cristiano Ronaldo, care a fost desemnat de Tyson Fury , a fost și el prezent la meci alături de partenera sa Georgina Rodriguez. Însă, starul portughez a avut parte de momente delicate, el fiind huiduit la intrarea în arenă, dar și în momentul în care imagini cu el au apărut pe ecrane.

Explicațiile lui Fury

Tyson Fury s-a arătat nedumerit de modul cum a luptat adversarul său, însă a pus acest echilibru pe seama faptului că nu a mai urcat în ring de aproape un an. În schimb, Ngannou a anunțat că acesta este doar începutul pentru el în box.

”Clar nu mă gândeam la desfășurarea asta. Este un luptător foarte bun, îl respect foarte mult. A boxat ciudat, nu venea după mine, a încercat să contraatace. E dificil să îl înfrunți, mi-a pus cele mai mari probleme din ultimii ani.

Am căzut, m-am ridicat, n-am avut probleme. Am dus la capăt meciul. A fost strâns, dar e bine că am câștigat. A fost un meci dur, perfect pentru mine. N-am mai fost în ring de 11 luni și s-a văzut”, a spus britanicul.

”Mă simt fantastic. Sunt foarte fericit. N-am câștigat, dar vreau să le mulțumesc Arabiei Saudite și șeicilor pentru că mi-au dat ocazia să arăt din nou lumii că mă subestimează. Sunt convins că o să fiu mai bun. A fost primul meu meci de box, o experiență bună.

Nu e o scuză, dar voi munci și voi reveni și mai puternic. Am avut emoții, un sport nou, dar acum știu că pot să fac treaba asta. Azi doar am testat apele. Am văzut temperatura și sunt gata să preiau controlul”, a afirmat Francis Ngannou.

Dialog uluitor între Fury și Usyk

Imediat după ce Tyson Fury a fost desemnat învingător în fața lui Francis Ngannou, în rung a urcat pugilistul ucrainean Oleksandr Usyk, cel pe care britanicul . Cei doi vor înfrunta la Riyadh pentru unificarea centurilor WBA, WBC, WBO și IBF.

”Trebuia să ne batem în aprilie, pe Wembley, dar nu s-a întâmplat. Hai, fratele meu, hai s-o facem!”, i-a spus Fury, iar Usyk a replicat imediat: ”Haide! Abia aștept să te înfrunt”. ”Asta o să fie următoarea luptă, nu-ți face griji”, a continuat britanicul.

”Nu cred că a fost stabilită o dată, dar meciul e bătut în cuie. Toți vor să vadă acest meci și o să bată toate recordurile!”, a anunțat imediat Frank Warren, reporterul TNT, dar ucraineanul a precizat că totul este stabilit: ”O să ne întoarcem în acest ring pe 23 decembrie!”