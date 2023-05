Ultima adversară a Simonei Halep înainte de suspendare, primele cuvinte despre cazul de dopaj al româncei: „A fost o înscenare”

Daria Snigur, ultima adversară într-un meci oficial a Simonei Halep, a vorbit în premieră despre cazul de dopaj al româncei. „Dubla” campioană de Grand Slam nu a mai jucat tenis de la finalul lunii august, când era învinsă de sportiva din Ucraina în primul tur la US Open.

Ultima adversară a Simonei Halep a vorbit despre cazul de dopaj al româncei: „A fost o înscenare”

Simona Halep a fost depistată pozitiv cu roxadustat în timpul turneului de la US Open 2022, iar cea mai titrată sportivă din România . În toată această perioadă, sportiva din România a coborât în clasament și așteaptă o nouă audiere la finalul lunii mai.

Daria Snigur, , a vorbit pentru prima oară despre cazul de dopaj al sportivei din România. În meciul tur de la US Open 2022, tânăra sportivă din Ucraina s-a impus în trei seturi, scor 6-2, 0-6, 6-4 și a recunoscut că partida de pe Louis Armstrong este cea mai bună a carierei.

„A fost o victorie neașteptată pentru că Simona este o mare jucătoare de tenis. Nu mi-am putut imagina că pot juca cum am făcut-o. Este cel mai bun meci al carierei mele.

(n.r. cazul de dopaj al Simonei Halep) Cred că a fost o înscenare, în opinia mea, pentru că juca atât de bine înaintea acestei probleme. Ea nu are nevoie de doping. Este imposibil pentru Simona!”, a declarat Daria Snigur, potrivit .

Daria Snigur, emoționată de victoria cu Simona Halep de la US Open: „Trebuia să câștige”

În ciuda victoriei mărețe cu Simona Halep, parcursul Dariei Snigur la US Open s-a oprit în turul următor. Sportiva din Ucraina a pierdut cu Rebecca Marino, scor 3-6, 6-7(5). Jucătoarea din țara vecină a subliniat victoria împotriva româncei, mai ales .

„Eu am venit din calificări. Cred că Simona… Nu știu. Cred că Simona trebuia să câștige! Am fost foarte emoționată pentru că a fost primul meci pe terenul central, Louis Armstrong, împotriva Simonei Halep. Am avut foarte multe emoții. Foarte mulți oameni au urmărit meciul nostru.

Am plâns pentru că a fost o victorie foarte importantă! Mai ales în aceste vremuri în care războiul continuă în țara mea. A fost ceva imposibil de realizat, nu-mi venea să cred că am câștigat”, a mai spus Daria Snigur.

Daria Snigur, mesaj optimist pentru Simona Halep: „Este o jucătoare foarte mare”

Deși o audiere în procesul de dopaj al Simonei Halep ar urma să aibă loc pe 28 mai, fix în ziua în care începe Roland Garros, românca s-ar putea confrunta cu o nouă amânare, iar perioada inactivității ar putea să se prelungească. Daria Snigur i-a transmis un mesaj optimist sportivei din România.

„Voi fi foarte fericită când Simona Halep va reveni. Voi fi foarte fericită pentru că este o persoană minunată, în opinia mea și o jucătoare foarte mare. Vom vedea. Cred că totul va fi bine”, a fost mesajul Dariei Snigur.