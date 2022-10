Ultima dorință a lui Ion Dolănescu. Ce l-a rugat artistul pe fiul său, Dragoș

a ieșit la iveală. Ce l-a rugat artistul pe băiatul său care locuiește de ani buni în Costa Rica și care are o soră, Carla. Politicianul a spus abia acum adevărul.

Ultima doleanță a lui Ion Dolănescu. Ce i-a solicitat fiului său cel mic, Dragoș

Dragoș Dolănescu a vorbit deschis despre doleanța pe care regretatul său tată, Ion Dolănescu, i-a solicitat-o în anul 2009. nu a uitat promisiunea făcută și s-a ținut de cuvând și în ziua de azi.

Regretatul interpret de muzică populară i-a cerut să nu uite limba română, pe care băiatul din relația cu Margarita Valenciano avea să o învețe abia la 15-16 ani, atunci când a fugit de acasă pentru a fi alături de tatăl său.

„Eu am învățat limba română după ce am venit singur în România. Eram adolescent. M-am înscris la Liceul Cervantes. Mai târziu am început să vorbesc bine limba română.

Tata mereu mi-a spus să nu uit limba română și să vorbesc și cu sora mea, Carla, care acum este medic în Spania. Carla a studiat în România și a locuit în strada Caimatei. Tata o iubea foarte mult”, a declarat fiul cel mic al lui Ion Dolănescu pentru revista .

Dragoș Dolănescu păstrează la loc de cinste unul dintre albumele primite în dar de la regretatul său tată. Deputatul care locuiește în Costa Rica era lăudat constant de figura paternă, care l-a iubit în egală măsură cu fratele mai mare.

„Pentru Drăgoșică, cel mai cuminte și deștept copil. Te iubește tata și te rog să vorbești cu Carlita românește, mereu. Să nu ne uiți! Tata”, sunt rândurile așternute de regretatul artist pe album.

Mai mult decât atât, la momentele aniversare sau la pomenile în memoria tatălui său, Dragoș Dolănescu ascultă împreună cu familia sa discurile de vinil pe care le-a primit moștenire de la figura paternă.

În plus, fiul cel mic al lui Ion Dolănescu nu a uitat dorința pe care regretatul său tată i-a cerut-o în urmă cu 13 ani pe patul de moarte și în ziua de azi vorbește foarte bine limba română.