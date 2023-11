Ultimele luni din viața celebrei Rona Hartner. Mihai Trăistariu, detalii neașteptate: ”N-am mai apucat”

Moartea actriței și cântăreței Rona Hartner a întristat multă lume. Colegii de breaslă sunt printre cei mai îndurerați, iar printre aceștia se numără și Mihai Trăistariu. Artistul a oferit detalii despre ce urma să facă Rona Hartner în ultimele clipe din viață.

Ce a dezvăluit Mihai Trăistariu despre Rona Hartner

Mihai Trăistariu avea o prietenie strânsă cu regretata artistă, care iar în urma sa a lăsat o fiică în vârstă de 16 ani. Celebrul cântăreț a mărturisit într-un interviu că în această vară ar fi trebuit să urce alături de Rona Hartner pe scena Festivalului de la Mamaia.

Mihai Trăistariu ar fi trebuit să aibă un duet cu Rona Hartner, însă aceasta nu s-a mai prezentat la eveniment din cauza afecțiunii sale. Urma tratament pentru a scăpa de cancer. Mihai Trăistariu a înțeles-o atunci și chiar a rămas surprins la un moment dat când artista le dădea de veste fanilor că a scăpat de cumplita boală, pentru a doua oară.

”Am cunoscut-o pe Rona în repetate rânduri, atât în spectacole, cât și în emisiuni TV. Era atât de plină de viață și atât de optimistă încât n-ai fi crezut că poate s-o doboare nicio boală. Pentru mine a fost șocant. Auzisem că a scăpat de două ori de cancer și am zis «uite, mă, ce înseamnă să fii pozitiv și optimist, atunci cancerul nu te mănâncă» și am fost foarte fericit când am aflat că s-a vindecat, de fapt, că a trecut peste.

Vara asta trebuia să cânt cu ea în duet, când s-a reluat Festivalul de la Mamaia. În prima fază m-au întrebat organizatorii dacă vreau să cânt cu ea. A fost o mare bucurie și am fost de acord. Am ales împreună melodia ‘De ar fi să vii’, din repertoriul Mihaelei Runceanu.

Am pregătit-o amândoi, ea în Franța, iar eu în România. Urma să vină în august, dar nu a mai ajuns. Probabil era deja în tratamente. Din ce am citit prin presă, ea era diagnosticată a treia oară și atunci era pe tratament, nu știu de care și cred că de asta nici nu a mai venit. Îmi pare rău că n-am mai apucat să cântăm împreună”, a declarat Mihai Trăistariu pentru

Rona Hartner a murit de cancer la doar 50 de ani. Boala i-a recidivat

Rona Hartner a fost una dintre cele mai îndrăgite actrițe și cântărețe din țară, dar locuia de peste 20 de ani în Franța. În urmă cu câteva luni a fost depistată cu cancer la plămâni și la creier, după ce în 2019 i s-a identificat cancer la colon și la ficat.

Prima formă de cancer a învins-o, dar anul acesta boala i-a recidivat. A urmat o altă etapă de tratamente, iar în luna octombrie că a învins pentru a doua oară cancerul. La o lună după, iată că situația este alta.

Încă de miercuri seara mulți se așteptau ca Rona Hartner să se stingă, după ce sora sa a scris pe facebook că actrița își trăiește ultimele clipe și a făcut apel la rugăciune pentru sufletul ei. Joi, 23 noiembrie 2023, Rona Hartner a murit, lăsând în urma sa o fiică, de doar 16 ani, pe nume Rita Sumalya.