Ultimele ore din viața Alexandrei, barmanița care a ars în incendiul de la Colectiv. Dezvăluiri dureroase

Incendiul de la Colectiv a fost de departe una dintre cele mai mari tragedii din România. Zeci de persoane și-au pierdut viața în noaptea de 30 octombrie 2015. Unii dintre ei au ars de vii, în timp ce alții s-au luptat zile întregi să supraviețuiască.

Ultimele ore din viața Alexandrei, barmanița care a ars în incendiul de la Colectiv

Alexandra Matache a fost și ea una dintre victimele de la Colectiv. În 2015, tânăra avea doar 26 de ani și s-a angajat ca barmaniță la club. A vrut să lucreze doar în weekend-uri pentru o perioadă scurtă de timp, iar mai apoi să își găsească un job mai bun.

Mama tinerei care a ars în incendiu de la Colectiv a fost invitată la emisiunea “În oglindă” cu Mihai Ghiță, unde a vorbit despre ultimele ore din viața fiicei sale. Cu doar o seară tânăra le-a spus părinților ei că vrea să își dea demisia.

Din păcate însă, acest lucru nu a mai fost posibil. Mama Alexandrei își amintește fiecare moment în parte. Alexandra își căuta o geacă de iarnă, a fost la mall, apoi s-a întors acasă și s-a jucat cu cățelul. De asemenea, tânăra i-a spus tatălui său că aceasta va fi ultima ei zi de muncă.

A doua zi, pe 30 octombrie 2015, părinții tinerei au plecat la muncă, iar aceasta dormea. Urma să între în tura de seară, la ora șapte, iar înainte de a pleca spre Colectiv a sunat-o pe mama sa și i-a spus că trebuie să fie prezentă mai devreme.

Alexandra Matache voia să își dea demisia

”I-a spus soțului: tati, e ultima zi când mă duc la muncă. Nu mai vreau să mă mai duc! Mi-a spus că nu mai vrea să se ducă. După care ne-am văzut de ale noastre. Ea s-a dus sus, și-a făcut baie, vorbeam cu ea. Dimineața când am plecat la muncă m-am dus la ea să văd ce face.

Noi am plecat la muncă, ea a rămas și dormea. Trebuia să intre la șapte seara. M-a sunat pe la șase și mi-a zis că se duce la muncă pentru că i-au chemat mai devreme, aveau un eveniment. Ea lucra doar în weekend acolo”, a povestit Cristina Matache, la Kanal D2.

Cristina Matache nu a mai văzut-o pe Alexandra în acea seara. Tânăra a plecat înainte ca părinții ei să ajungă acasă. Deși în general la ora 11 seara, cele două vorbeau la telefon, iată că pe 30 octombrie 2015 acest lucru nu s-a mai întâmplat.

Ulterior, un apel din partea bunicului Alexandrei a venit. Bărbatul a auzit de incendiul de la Colectiv și a vrut să afle în ce club lucra tânăra. În momentul în care și-a dat seama ce se întâmplă, Cristina Matache a intrat în panică.

Iar calvarul avea să urmeze câteva momente mai târziu. Mama și tatăl tinerei au ajuns la Colectiv. Au întrebat de fiica lor în toate direcțiile, însă nimeni nu știa nimic. Chiar și așa, Cristina Matache a sperat până în ultimul moment că fiica ei trăiește.

Cum a aflat Cristina Matache de incendiul de la Colectiv

“A plecat la muncă la ora șase și ceva. În seara aceea nu ne-am văzut, am ajuns după ce ea plecase. Noi vorbeam în general în jur de unsprezece seara, ori mă suna ori îmi dădea mesaj. În jur de zece seara atunci, ne-a sunat bunicul ei, a vorbit cu soțul meu și îl întreba unde lucrează Alex pentru că s-a întâmplat o nenorocire.

Când a spus acest lucru am simțit că s-a întâmplat ceva. Atunci am simțit că a început să îmi bată inima foarte puternic și am sărit din pat să o sun. Suna telefonul și nu răspundea. Am intrat imediat panica pentru că nu îmi răspundea la telefon. Ea îmi răspundea de fiecare dată și dacă nu îmi răspundea mă suna imediat”, a mai povestit femeia.

Cristina Matache a simțit că fiica ei nu a murit. Și chiar asta s-a și întâmplat. Alexandra se afla la spitalul Bagdasar, iar alături de ea erau toți prietenii săi. Părinții au văzut-o intubată, dar și cu părul ars, iar o asistentă le-a dat o veste destul de bună.

Femeia le-a spus că Alexandra nu este la fel de arsă ca ceilalți și că lucrurile sunt optimiste. Chiar și așa, Cristina Matache știa că nimic bun nu se va întâmpla. La câteva zile de la tragedia de la Colectiv, tânăra a încetat din viață