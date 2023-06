Ultimul mesaj vocal trimis de Ana în ziua în care a fost ucisă. Care au fost ultimele cuvinte ale fetei din canapea

Anamaria a trimis un mesaj vocal unei colege în dimineața zilei când a dispărut și, cel mai probabil, a fost ucisă. Anamaria Constantin avea 12 ani și a fost văzută ultima oară în compania mamei sale, Simona Iftimovici și a concubinului mamei, Marcel Șerbuc.

Ultimul mesaj vocal trimis de Ana

Potrivit Știrile Kanal D, în dimineața zilei de 11 aprilie, la ora 10:20, fata i-a trimis unei prietene un mesaj vocal pe Instagram. Așa cum tatăl fetei a povestit pentru , fata nu mai avea telefon mobil și aștepta ca mama sa să-i cumpere unul nou.

Între timp, Ana a folosit telefonul mamei pentru a povesti cu prietena sa. ”Vezi că eu acum sunt logată pe telefonul mamei și nu am telefon până azi sau mâine. Nu știu când îmi ia mama telefon”, i-a transmis Anamaria prietenei sale. Vasile Constantin, tatăl fetei, a confirmat în fața anchetatorilor că mesajul aparține fetei sale, după voce. Tatăl spune că a vorbit pentru ultima dată cu fata cândva la ora 19:00, în ziua respectivă.

, însă cadavrul său a fost descoperit după aproximativ 8 săptămâni ascuns într-o canapea din Sectorul 4 din București. Între timp, tatăl fetei a oferit mai multe detalii care să-i facă pe oameni să înțeleagă acest caz complicat.

Vasile Constantin, în vârstă de 74 de ani, avea custodie comună a fetei împreună cu mama fetei, Simona Iftimovici, conform deciziei Tribunalului București. Pentru că mama era ”plecată mai mereu din țară”, programul stabilit de instanță nu era respectat, în schimb mama fetei mai trimitea câteodată 100-200 de euro din Spania, pentru Anamaria.

, eu am făcut toate pregătirile. Iar de la vârsta de 5 ani, nu s-a mai interesat de ea. Eu am prins mâna copilului și am crescut-o singur, era viața mea. Lumina ochilor mei”, povestește tatăl. Cu toate acestea, fata a ajuns în custodia mamei pentru o perioadă scurtă de timp, și s-a mutat în apartamentul din Sectorul 4, acolo unde locuia și Marcel Șerbuc.

Mama fetei le-a transmis anchetatorilor că, în momentul în care urma să plece la muncă în Spania, fata și-a făcut bagajele și trebuia să plece înapoi la tată. Rămâne neclar de ce mama nu a predat-o personal tatălui și de ce fata de 12 ani a rămas singură cu Marcel Șerbuc, însă această situație va fi, cel mai probabil, lămurită după ce suspectul principal pentru crimă va fi extrădat în România.

”Maică-sa a sunat-o după 7 aprilie, că a venit în țară. O suna direct pe ea. Telefonul fetei era scăpat pe jos şi nu mai ținea bateria. Maică-sa i-a promis că-i ia telefon, iar fetița s-a dus. Și-a făcut bagajul, două sacoșe de lucruri. Și i-am zis: Tati, nu-mi dai și mie un punct de reper?, Ți-l dau la telefon, mi-a zis și a zâmbit. Se grăbea să plece. Ar fi trebuit să stea la maică-sa o săptămână, două. Până după Paști”, povestește tatăl.

De reținut că mama fetei nu o lăsa să vorbească cu bărbatul și îi interzicea să-i spună unde se află. Tatăl fetei nu avea, așadar, cum să comunice cu fata pentru că aceasta era supravegheată atent inclusiv de Marcel Șerbuc. Autoritățile așteaptă acum decizia instanței din Olanda, care are 90 de zile să decidă extrădarea bărbatului în România.