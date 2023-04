Umilită de Zanni, Aluziva caută scandal cu Anamaria Prodan: „Ce poate fi mai trist?”

Deși a fost umilită de Zanni pentru că și-a arătat susținerea față de Ana Morodan, prinsă beată și drogată la volan, Aluziva nu rămâne tăcută, spunându-și clar părerea despre ultimele afirmații ale Anamariei Prodan. Fosta jurnalistă a răbufnit în mediul online.

După ce l-a dat în judecată pe Zanni, Aluziva a luat-o în vizor pe Anamaria Prodan

Anamaria Prodan a publicat în mediul online un videoclip care a stârnit vâlvă printre utilizatorii de TikTok. Impresara s-a filmat nemachiată, transmițând un mesaj haterilor care au jignit-o de-a lungul timpului.

„Mă pregătesc pentru make-up. Mă demachiez, că am avut cremă pe față. Și apropo, pentru fraierii ăștia. Așa arată Anamaria Prodan demachiată la 50 de ani.

Și slabă, și frumoasă, ca să muriți de ciudă, graselor și urâtelor! La 25-30 de ani, să slăbiți și să aveți grijă de voi!”, a spus, răzând, Anamaria Prodan.

Totuși, vorbele sale au fost taxate de multe femei care au considerat-o un exemplu până acum. Iar una dintre persoanele publice care a comentat dur afirmațiile făcute de Anamaria Prodan a fost Aluziva – cea care săptămâna trecută a fost implicată într-un scandal monstru cu Zanni.

Aluziva, despre AnaMaria Prodan: „Ce poate fi mai trist?”

Fosta jurnalistă, , consideră că fosta soție a lui Laurențiu Reghecampf ar trebui să dea un cu totul alt exemplu celor care o urmăresc.

„Doamna flexează că are un ten frumos la 50+ ani, fără machiaj, și că e slabă. Apoi plusează cu ‘graselor și urâtelor, pune-ți mâna și slăbiți, să arătați ca mine la 50 de ani’. Ce poate fi mai trist decât o femeie bogată, celebră, deșteaptă, frumoasă, stăpână pe ea etc. care flexează și se… pe alte femei care nu sunt la fel de frumoase, slabe sau șmechere ca ea?

Ce poate fi mai trist decât o femeie care toată viața s-a luptat pentru respect într-un domeniu dominat de bărbați, care a tras să ajungă aici și care, într-un final, alege să atace tot femeile?”, a scris Alina Greavu, pe numele său real, pe Instagram.

Ce părere are Aluziva despre mesajul transmis de Anamaria Prodan: „Încurajează aceleași idei toxice și stereotipuri leșinate”

Ulterior, Aluziva a oferit și o variantă în care Anamaria Prodan ar fi putut să-și formuleze, din punctul său de vedere, mesajul, pentru a nu sădi neîncredere în sufletul femeilor. Totodată, ea afirmat este conștientă de faptul că videoclipul impresarei a fost o reacție cauzată de toate criticile pe care le-a primit.

„Cum se transmite un mesaj sănătos, pozitiv, constructiv, care încurajează la obiceiuri sănătoase și care dorește binele persoanelor cărora le este adresat mesajul: arăt bine la 50 de ani și am ten frumos pentru că am grijă de mine. Pentru a arăta și voi așa, e important să aveți grijă de voi încă din tinerețe.

Cum se transmite un mesaj care provoacă angoasă, umilește și încurajează aceleași idei toxice și stereotipuri leșinate și care dorește doar să fie laudă de sine și o jignire pentru persoanele cărora le este adresat mesajul: fraierilor, așa arăt la 50 de ani, slabă și frumoasă. Să muriți de ciudă, graselor și urâtelor, care ar trebui să puneți mâna la 20-30 de ani să slăbiți”, a continuat Aluziva.

De la ce a pornit scandalul dintre Aluziva, cea care o critică acum pe Anamaria Prodan, și Zanni

În urmă cu doar o săptămâna, Aluziva a fost implicată într-un scandal monstru cu Zanni. Totul a pornit de la faptul că vloggerita și-a arătat public susținerea pentru

După ce și-a vărsat nervii pe Morodan, Zanni a jignit-o pe Aluziva, înjurând-o și folosind cuvinte care au făcut-o pe fosta jurnalistă să meargă și să depună plângere la poliție.

„Nu am de gând să trec cu vederea peste câte a putut să spună despre mine și Ana Morodan. În ce hal ne-a jignit pe amândouă și cu câtă lejeritate a zis că femeile merită bătute, în general.

Nu doar că mă duc mâine la poliție să îi fac plângere, dar chiar îl voi da în judecată. Pentru că vreau să plătească pentru comportamentul lui”, declarat Aluziva, conform

Cum a răspuns Zanni după ce Aluziva l-a dat în judecată: „Eu nu sunt un pericol pentru societate”

După reacția Aluzivei, Zanni a afirmat că a vorbit cu avocatul său. Fostul câștigător Survivor România a susținut că nu suportă drogurile. De altfel, tocmai de asta a fost atât de tranșant cu subiectul. „Am vorbit cu avocații mei și au zis că eu nu sunt un pericol pentru societate. Că orice aș face, nimeni nu are ce să-mi facă. Că orice aș face și cum aș fi, eu am spus deja.

Că sunt alergic la cei care consumă substanțe interzise. Am întrebat avocatul dacă are Aluziva are ce să-mi facă? Avocații mi-au zis că nu are ce să-mi facă, să le spun și lor la poliție exact toată povestea”, a declarat Zanni pentru