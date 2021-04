Un afacerist român, cu o avere de peste 7 milioane de euro, vrea să se implice la Dinamo: ”Aș investi!” Exclusiv

Un afacerist român cu o avere de peste 7 milioane de euro vrea să se implice în salvarea lui Dinamo. Dar cu condiția ca actuala societate să devină una curată sau să meargă în faliment și echipa să pornească de la 0. Așa spune că s-ar găsi imediat finanțare pentru club.

Este vorba despre Emanoil Savin, fost senator și fost primar în Bușteni, unde a avut nu mai puțin de 4 mandate în care s-a remarcat prin acordarea titlului de cetățean de onoare Simonei Halep sau lui Lucian Bute, căruia îi este și naș de cununie.

Luni, 26 aprilie, Emanoil Savin a fost prezent la petrecerea organizată în exterior la un restaurant din Lacul Tei unde dinamoviștii au sărbătorit 37 de ani de la semifinala cu Liverpool. El s-a ocupat să-l aducă pe lăutarul preferat al lui Dan Petrescu, Iulian de la Ciocănești, șampanii Moet, dar și un tort special cu poza de grup de la semifinala din 1984. Fostul edil din Bușteni a mărturisit că ține cu Dinamo de când era copil și că nu ar ezita să investească bani la Dinamo, dar cu condiția ca actuala societate să devină una curată.

Interviu cu Emanoil Savin, afaceristul român care vrea să se implice la Dinamo

De asemenea, acesta a dezvăluit pentru FANATIK despre relația sa cu Simona Halep care-și construiește o casă pe un teren de 500 de metri dăruit sportivei în Bușteni și că aceasta vine des la munte și iubește plăcintele poale în brâu și mâncarea românească.

Ați mers la sărbătorirea a 37 de ani de la semifinala dintre Dinamo și Liverpool. Țineți cu Dinamo?

– Sunt dinamovist din copilărie, dar după ce m-am căsătorit, soția mea, Rodica, Alexandra, Mădălina(n.r. fetele sale) și eu, suntem dinamoviști, iar Alexandros(n.r. băiatul său) e stelist. Când mergeam la Gigi Becali la meciuri numai pe el îl primea la tribuna oficială, pe mine mă trimitea să mă duc la altă lojă că zicea că eu nu țin cu Steaua. Am rămas dinamovist, așa am crescut chiar dacă am jucat fotbal la alte echipe, am evoluat 6 ani la Oțelul Galați, după care am plecat la Carpați Sinaia, unde am fost 10 ani. În anii ’82, ’83, ’84 până în ’89, prindeam cantonamente foarte multe de iarnă cu Dinamo și jucam două meciuri amicale cu Dinamo în fiecare iarnă. Am fost junior cu Orac, cu Majearu, cu Vlad, la Galați, așa că de-a lungul vieții ne-am cunoscut și ne-am apropiat.

De ce Dinamo? Ce v-a atras la echipa asta?

– În perioada aia erau două echipe, știm cu toții, juca Ministerul Apărării cu Ministerul de Interne. Dar atunci se juca și fotbal. Îmi aduc aminte că meciul cu Hamburg l-am văzut la clubul de noapte din Sinaia, aveam balerine la Sinaia, era spectaculos. Nu vă spun ce fericire era acolo când au marcat dinamoviștii. În general, în zona aceea, pe Valea Prahovei, steliștii erau mai rari.

M-am lăsat de fotbal în ’92, mi-am făcut o echipă a Poliției Rutiere cu generalul Stancu, Dumnezeu să-l odihnească, și jucam cu toții fotbaliștii. În ’98, când am făcut 40 de ani, tot jucam acolo la Sinaia. Și îi văd în poză pe Mateuț, pe Dragnea, pe Mulțescu, pe Movilă, pe Mihăescu, pe Damaschin, pe Orac. Toți erau la ziua mea când am împlinit 40 de ani și am jucat pe stadionul din Sinaia, acum 23 de ani. Ne leagă o prietenie foarte apropiată și în general, fiind și într-o zonă turistică, toți care au trecut de-a lungul vremii pe acolo, unde să se oprească? La Savin, la Hotel Alexandros.

Cum ați trăit această revedere? Am înțeles că lăutarul a fost adus de dumneavoastră, s-a sărbătorit cu șampanii Moet…

– Da, Lică Movilă a fost organizatorul, iar eu am fost cu surpriza. Acum doi, trei ani, când Petrolul a sărbătorit 50 de ani de la meciul cu Liverpool am organizat și la Ploiești. Și am fost alături de toate valorile sportului românesc și am să rămân. Am făcut foarte mulți cetățeni de onoare ai orașului Bușteni în perioada cât am fost, patru mandate primar al orașului Bușteni, am foarte multe valori din sport, din cultură, din lumea scriitorilor, din lumea actorilor. Toate vedetele pe plan național din toate ramurile.

”Eram în careul de ași cu Sechelariu, Porumboiu, Pinalti”

Ce mai faceți acum?

– Nu mai sunt implicat în politică. Sunt om de afaceri. Că eu, în 2004 când am devenit primar în Bușteni, am venit ca om de afaceri. Și atunci eram finanțator la Unirea Alba Iulia, atunci am fost revelația campionatului. În 2004 am terminat pe locul 6 ca echipă nou-promovată și atunci am candidat la Primărie și am ieșit primar. Atunci m-am lăsat de fotbal. Eram în careul de ași cu Sechelariu, Porumboiu, Pinalti.

Acum n-ați mai fi tentat să reveniți în fotbal?

– Pe 20 decembrie mi-am încheiat mandatul de senator, după Primărie am fost 4 ani senator și am zis că acum o să-mi reiau viața de dinainte de politică și să mă ocup și de mine, de sport, de prieteni, de turism, de hotelul pe care îl dețin și de anumite tranzacții imobiliare, pentru că am avut foarte multe proprietăți.

”Dinamo a ajuns să fie plimbată ca la târg. Aș investi într-un club curat”

Ce părere aveți despre ce întâmplă acum la Dinamo?

– Atâta timp cât a fost Borcea cu Victor și Giovanni lângă el, au reușit să țină Dinamo sus. După ce s-a vândut clubul Dinamo a ajuns să fie plimbată așa, ca la târg, niște chestii care nu au fost normale și cred că aici a greșit și Badea pentru că el a fost acționarul principal. Cred că este foarte greu de redresat Dinamo acum. Ei au în spate infrastructură, cu copii și juniori, Dinamo va avea tot timpul resurse. Dar trebuie să vină un moment 0, să fie un restart. Cred că bine ar fi să se poată reorganiza sau faliment, să scape de datorii și să renască. Uite și Steaua revine în Divizia B, Rapidul vine în Liga 1, Glasgow Rangers a luat-o din Liga a 4-a. E o afacere și falimentul, nu e o rușine. Dar trebuie făcut ca la carte și infrastructura să rămână în continuare la dispoziția viitoarei societăți care să preia clubul. Sau să preia ministerul cum a făcut și la Steaua și să o pornească și apoi la Dinamo se găsesc investitori.

Ați investi la Dinamo dacă ar fi o societate curată?

– Dacă s-ar crea o societate curată și cu oameni profesioniști aș veni cu drag și eu. Că nu e un capăt de țară să bag câteva sute de mii de euro să investesc în club. Nu e o problemă asta. Ci să poate să aibă un suport sănătos, să plece la drum cu o generație chiar mai tânără, uitați-vă și la Mutu, sunt antrenori mai tineri care se pot reuni în jurul lui Dinamo, să facă o echipă, doi la echipa mare, doi la echipa a doua, să-i adune pe toți, să pună umărul la muncă, la început mai trebuie și cu muncă voluntară și apoi ușor, ușor faci performanțe.

Care a fost implicarea la Petrolul?

– Eu am repornit Petrolul. În momentul în care am ieșit senator, stadionul Petrolul nu avea becuri nici în lift, era varză terenul, așa l-am găsit. O bază sportivă de 40 de milioane de euro lăsată de izbeliște de către Primăria Ploiești. Eu sunt inițiatorul ordonanței 38 care a scos tot sportul de masă din faliment. Ordonanța 38 în 2017(n.r. Ordonanța de urgență nr. 38/2017 privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000) este scrisă de mine cu ministrul Dunca, am luat două contabile și am scris ordonanța.

La Ploiești era clubul în faliment pentru că Primăria nu mai avea bază legală să mai dea bani. Am scos această ordonanță, am trecut-o prin Parlament, am mai îmbunătățit-o și așa și-au revenit toate sporturile de masă, handbal, baschet. Acum toți primarii au voie să dea bani la sport din punct de vedere legal. Am rămas mereu alături de sport, nu pot să nu fiu. Fotbal nu am la Bușteni, avem o Academie acum de copii, dar am avut grijă să avem lupte, karate, am extins pârtia Calinderu, am făcut o a doua pârtie pentru snowboard.

”Simona Halep își face casă în Bușteni”

Știu că aveți o relație foarte bună cu Simona Halep…

– Da, avem o relație specială, suntem prieteni de familie cu domnul și doamna Halep, participăm împreună la multe evenimente, am fost la Turneul Campionilor împreună, Simona face parte din familia noastră, ea vine la Bușteni ca la ea acasă. I-am dat și teren în Bușteni de 500 de metri. Își face casă acolo, nu hotel, că nu e o suprafață foarte mare. Am dat o hotărâre și cei care sunt cetățeni de onoare și nu au case în Bușteni primesc 500 de metri pătrați.

Cum e Simona Halep ca sportivă?

– E o fată deosebită, nu seamănă deloc cu ceea ce arată pe teren, acolo are o răutate ieșită din comun, ca și Bute, care este cununat de noi, e finul nostru, e și cetățean de onoare. În schimb când stai lângă ei sunt cu totul altfel. La Bușteni am făcut multe petreceri cu Simona, îi plac plăcintele poale în brâu, mâncarea românească. Este foarte mămoasă, foarte modestă, nu zici că este Simona Halep vedeta. Este foarte populară.

Credeți că are puterea să mai câștige un turneu de Grand Slam?

– Eu cred că are, vă dați seama, este singura jucătoare care a jucat atâta timp în primii 10, a atins multe recorduri, cred că și perioada asta cu COVID-19 ne-a scos pe toți din ritm, dar ea are ambiție și o să vedeți că o să revină.

Ce planuri de viitor aveți?

– Eu ce planuri de viitor să am? Vreau să modernizez stadionul Caraiman din Bușteni, facem un stadion internațional de atletism, cu tribună, un stadion modern, e un proiect făcut, va putea fi folosit și pentru fotbal. În politică am zis să iau o pauză, mai sunt alegeri tocmai în 2024, peste trei ani mă voi gândi dacă voi mai reveni în politică sau nu. Eu am făcut mai mult administrație decât politică.