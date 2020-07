Un alt angajat TVR, pozitiv la COVID-19! Ce anunț a făcut televiziunea de stat

Un alt angajat TVR a ieșit pozitiv la testarea COVID-19! Anunțul a fost făcut chiar de reprezentanții televiziunii de stat care au transmis un comunicat de presă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Conducerea TVR continuă implementarea măsurilor recomandate în astfel de cazuri: dezinfecţii atât în spaţiile în care s-a aflat persoana respectivă cât şi în mai multe încăperi şi asigurarea suplimentară a unor materiale de protecţie”, precizează sursa citată.

Mai mult de atât, cei din TVR spun că a fost alcătuită o listă a contacților direcți. Toți oamenii care au intrat în legătură cu persoana depistată pozitiv vor fi acum testați.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Un alt angajat TVR, pozitiv la COVID-19!

TVR aminteşte regulile de protecţie ce trebuie respectate de angajaţii săi, anume purtarea măştii de protecţie care să acopere gura şi nasul, respectarea distanţei de 1,5 – 2 metri, evitarea grupurilor de peste patru persoane şi igiena mâinilor.

Totodată, reprezentanţii TVR menţionează că măsurarea temperaturii este obligatorie la intrarea în instituţie şi sfătuiesc angajaţii care au orice simptom COVID să anunţe medicul de familie şi Cabinetul Medical SRTv.

ADVERTISEMENT

De altfel, televiziunea de stat a anunțat măsuri drastice chiar după depistarea primului caz de coronavirus în instituție.

Astfel, toti salariatii care au intrat in contact cu persoanele infectate vor fi testati, iar grila de programe urmeaza sa fie modificata, ca urmare a faptului ca mai multe persoane vor fi izolate la domiciliu

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Se știe despre primul caz de COVID-19 din TVR că este vorba de un angajat de la Departamentul Stiri, din zona tehnica.

Listele cu cei care vor fi testati sunt intocmite de sefii ierarhici si vor fi transmise clinicii prin intermediul cabinetului medical din TVR, salariatii urmand sa se programeze individual.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Recomandarea medicala este ca pacientul sa fie testat dupa 5-7 zile de la contactul cu persoana la care virusul a fost declarat pozitiv, iar rezultatele vor fi eliberate in cel mult 72 de ore din momentul in care probele ajung in laborator.