Un alt monolit de metal a apărut în Toronto! Ce înălțime are obiectul misterios

Un alt monolit de metal a apărut în Toronto, Canada. Vorbim despre un obiect misterios, similar celor care au putut fi observate în ultimele luni în SUA şi mai multe ţări din Europa.

Acesta a fost descoperit pe un mal al oraşului canadian.Rectangulară, măsurând aproximativ 4 metri înălţime, structura a fost remarcată âde mai mulţi locuitori din zonă.

Aceștia nu au ezitat și au publicat imagini pe reţelele de socializare. Nu a durat mult până când fotografiile au devenit virale în mediul online.

„Golful Humber şi-a primit propriul monolit peste noapte”, a scris un utilizator de Facebook. Bărbatul, deosebit de încântat de descoperirea făcută a imortalizat momentul.

Vă readucem aminte că o structură similară a apărut deja şi a dispărut în alte părţi ale Canadei, în oraşele Vancouver şi Winnipeg.

Într-o imagine publicată pe Instagram, obiectul din Toronto apărea vandalizat, cu graffiti şi vopsea roşie. Primul astfel de monolit a fost remarcat în deşertul Utah, în luna noiembrie 2020.

El a dispărut după câteva zile. Ulterior, apariţia unor structuri similare a fost anunţată în mai multe oraşe din lume, inclusiv în România. Şi acesta din urmă a dispărut între timp.

După o serie de descoperiri asemănătoate în lume, un monolit de metal şi-a făcut apariţia și în Deux-Sèvres din Franţa. Obiectul a fost ridicat la Puits d’Enfer, între Niort şi Poitiers.

Stâlpul metalic măsoară în jur de 2,70 metri şi 40 de centimetri şi cântăreşte 100 de kilograme. “Structura de metal a fost fixată la sol, înfiptă între două pietre”, potrivit site-ului.

Autorul acestui nou monolit nu a făcut un mister despre identitatea sa. Este vorba de Ludovic, un sudor din regiune. “2020 este un an special, dur. Lumea culturii este acolo, vie. Pentru mine este un simbol cultural înainte de toate”, explică el. Artistul povesteşte că a fost inspirat de monoliţii care au apărut în lume în ultimele săptămâni.

Despre primul monolit apărut în Utah, Statele Unite se știe că a fost revendicat de un colectiv cu sediul în New Mexico The Most Famous Artist. Un altul, în California, ar fi opera a patru artişti.