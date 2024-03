Un bărbat din Botoșani a sunat la 112 și i-a denunțat pe medicii care i-au amputat piciorul. Polițiștii au crezut că este o glumă

Caz halucinant în Botoșani, acolo unde un denunțat pe medicii care i-au amputat piciorul. Oamenii legii au rămas fără cuvinte. Inițial, au crezut că totul este o glumă.

Un pacient din Botoșani i-a denunțat pe medicii care i-au amputat piciorul

, unde pacientul, în vârstă de 60 de ani, a fost adus la spital de rude. El se confruntă cu mai multe afecțiuni, iar cadrele medicale au fost nevoite să îi amputeze un membru.

Operația s-a desfășurat cu succes. Însă, după ce a ajuns în salonul spitalului și s-a trezit din anestezie, bărbatul a avut o reacție surprinzătoare. El s-a plâns că încă resimte dureri la nivelul membrului respectiv, deși era amputat.

În cele din urmă, și-a dat seama că piciorul nu mai era atașat de corp. A avut o reacție și mai surprinzătoare, omul suferind un adevărat șoc. Ceea ce a urmat a pus pe jar polițiștii din Botoșani.

Când a rămas nesupravegheat, bărbatul a rugat un alt pacient să îi împrumute telefonul mobil, deoarece al său rămăsese la familie. Apoi, a sunat la serviciul de urgență 112 și a spus că vrea să își primească piciorul amputat înapoi.

Oamenii legii au crezut că este o farsă

Oamenii legii nu au știut cum să reacționeze, ba chiar, și-au imaginat că ar putea fi o farsă. „Apelantul solicita să îi fie adus membrul înapoi. Membrul amputat. Reclama faptul că a fost deposedat de acesta”, a transmis un dispecer, potrivit .

Din fericire, o asistentă care se afla în apropiere l-a auzit pe bărbat. Femeia a luat telefonul din mâna pacientului și a făcut lumină în acest caz, spunând că nu este vorba despre o glumă, explicând totul.

Conform specialiștilor, astfel de situații sunt întâlnite des în cazul persoanelor care au suferit o amputare a unui membru. După operație, unii pacienți experimentează sindromul membrului fantomă sau durerea fantomă.

„Durerea fantoma si sindromul membrului fantoma se refera senzatiile pe care o persoana le percepe in mod fals la nivelul unei regiuni corporale care nu exista in realitate (dupa amputare sau in cazul unui defect congenital al membrelor)”, arată medicul Ruxandra Iliescu, potrivit sfatulmedicului.ro.