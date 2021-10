Un bărbat din Neamț a fost reținut pentru că şi-ar fi ucis fiica de 5 ani. Crima ar fi avut loc în urmă cu 15 ani

Timp de un deceniu și jumătate, un bărbat din județul Neamț a reușit să scape de sancțiunile legii. Acesta este acuzat că în 2006 și-ar fi ucis fiica de doar 5 ani.

Acum, la 15 ani distanță de la faptă, bărbatul a fost reținut de procurorii din Neamț, fiind acuzat de crimă. Fata acestuia a fost dată dispărută în urmă în 2006 împreună cu mama sa.

Între timp, anchetatorii au găsit rămășitele victimei, în curtea casei bărbatului, și au dispus reținerea acestuia.

Presa locală expune pe larg cazul din județul Neamț. Astfel, în anul 2006, bărbatul s-ar fi deplasat în localitatea Buhuși pentru a se întâlni cu fosta soție și cu fiica lor de doar 5 ani.

Imediat după aceasta întâlnire, cele două au dispărut fără urmă. Automat, autoritățile l-au suspectat pe bărbat că ar avea o legătură cu dispariția lor, însă suspiciunile unei presupuse nu s-au putut proba.

Totul până în prezent, când polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale Neamt (SIC), au reușit depistarea unor probe incriminatoare pentru bărbat.

La o percheziție făcută marți la domiciliul acestuia, au fost găsite rămășitele fiicei sale, îngropate în curtea casei din Târgu Neamț, scrie site-ul .

”Ca urmare a cercetărilor, la data de 19 octombrie 2021, s-a efectuat percheziţie domiciliară la o locuinţă de pe raza oraşului Târgu Neamţ, ocazie cu care au fost identificate rămăşiţele unui cadavru uman, posibil al unei persoanei minore, ce erau îngropate în curtea casei.

Având in vedere ca proprietarul locuinţei este tatăl uneia din victimele date dispărute in anul 2006, prin ordonanţa procurorului din data de 19 octombrie s-a dispus efectuarea in continuarea a urmăririi penale faţă de acesta sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor calificat”, a anunţat Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ.

Bărbatul din Neamț ar putea fi arestat 30 de zile

Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ mai anunță că s-a propus și bărbatului pentru următoarele 30 de zile, sub acuzația de omor calificat. Decizia urmează a se lua în următoarele ore.

”Totodată, s-a dispus reţinerea suspectului pentru 24 de ore, iar ulterior a fost sesizat Tribunalul Neamţ cu propunerea de luare a măsurii arestării preventive a inculpatului, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 20.10.2021.

Dosarul penal este instrumentat cu sprijinul lucrătorilor de poliţie judiciară din cadrul I.P.J Neamţ – Serviciul de Investigaţii Criminale si Serviciul pentru Acţiuni Speciale, precum Serviciului Operaţiuni Speciale Neamţ”, transmite Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ, într-un comunicat de presa.