Un bărbat din SUA a murit după ce a făcut o formă rară de variolă. A luat virusul de la o pisică

Timp de nouă ani, oficialii din domeniul sănătății din Alaska au fost conștienți de existența unui virus neobișnuit care provoacă boli rare și relativ ușoare în zona Fairbanks. Dar un caz recent într-o altă parte a statului – soldat cu moartea unui bărbat – a adus din nou în atenție virusul (un ortopoxvirus n.r.) botezat Alaskapox.

Primul caz de deces la o persoană infectată cu Alaskapox

Alaskapox aparține în formă de cărămidă care pot infecta animalele și oamenii, cunoscute sub numele de ortopoxvirusuri. Acestea tind să provoace leziuni pe piele. Fiecare are propriile caracteristici, iar unele sunt considerate mai periculoase decât altele. Variola este poate cel mai faimos dintre ele, dar alți membri ai familiei includ camelpox, cowpox, horsepox și mpox, cunoscut anterior sub numele de monkeypox.

ADVERTISEMENT

Alaskapox a fost descoperit în 2015 la o femeie care locuia în apropiere de Fairbanks, Alaska. Virusul a fost identificat în principal la mamiferele mici, inclusiv la șoareci. Dar animalele de companie, cum ar fi câinii și pisicile, pot fi, de asemenea, purtătoare ale virusului, spun oficialii din domeniul sănătății, citați de .

Șapte persoane, toate din Alaska, au fost infectate cu acest virus în ultimii nouă ani. Persoanele cu Alaskapox au dezvoltat una sau mai multe umflături sau pustule pe piele, precum și dureri articulare sau musculare și ganglioni limfatici umflați.

ADVERTISEMENT

Aproape toți pacienții au avut forme ușoare de boală care s-au rezolvat de la sine după câteva săptămâni. Dar persoanele cu un sistem imunitar slăbit pot fi în pericol de îmbolnăviri mai grave.

Infectat de zgârietura unei pisici

Oficialii cred că Alaskapox se răspândește prin contactul cu animalele infectate. Nu există niciun caz documentat de răspândire de la o persoană la alta. Dar alte virusuri din aceeași familie se pot răspândi atunci când o persoană intră în contact cu leziunile altei persoane, astfel că oficialii din domeniul sănătății din Alaska sfătuiesc orice persoană cu o leziune de Alaskapox să o acopere cu un bandaj.

ADVERTISEMENT

Oficialii din domeniul sănătății din Alaska au cunoștință de șapte persoane infectate cu Alaskapox de când a fost descoperit virusul, dar ultimul caz reprezintă prima dată când se știe că cineva a murit din cauza acestuia.

Bărbatul în vârstă, care locuia în Peninsula Kenai, era tratat pentru cancer și avea sistemul imunitar suprimat din cauza medicamentelor. În septembrie, el a observat o rană roșie sub axila dreaptă și a mers la medici în următoarele două luni din cauza oboselii și a unor dureri puternice. El a fost spitalizat în noiembrie și a murit luna trecută.

ADVERTISEMENT

Bărbatul locuia într-o zonă forestieră izolată și nu călătorea. El fusese zgâriat în mod repetat de o pisică fără stăpân care vâna animale mici, iar una dintre zgârieturi se afla în zona axilei bărbatului.

Un american a luat ciuma bubonică de la pisica familiei

Statul american Oregon a înregistrat primul din ultimii aproximativ opt ani, după ce a fost confirmat la un localnic de către oficialii din domeniul sănătății și se bănuiește că a fost infectat de pisica familiei

Serviciile de sănătate din comitatul Deschutes au anunțat miercuri că un rezident a avut ciumă, spunând că este probabil ca “pisica simptomatică a familiei” să fi infectat persoana respectivă.

“Toate contactele apropiate ale rezidentului și ale animalului de companie al acestuia au fost identificate și li s-au furnizat medicamente pentru a preveni îmbolnăvirea”, a declarat Dr. Richard Fawcett, ofițerul de sănătate din Deschutes County, relatează . Dr. Fawcett a mai spus că pisica era “foarte bolnavă” și avea un abces care supura, ceea ce înseamnă o infecție “destul de substanțială”.

Cazul uman a fost identificat și tratat în stadiile incipiente ale bolii, ceea ce înseamnă că a reprezentat un risc mic pentru comunitate, au precizat serviciile locale de sănătate. În momentul în care pacientul a fost spitalizat, infecția ajunsese în sânge. Cu toate acestea, pacientul “a răspuns foarte bine la tratamentul cu antibiotice“, potrivit medicului.

Pe măsură ce ciuma progresează, devine din ce în ce mai greu de tratat. În timpul anchetei nu au mai fost raportate alte cazuri de ciumă.

Cele mai frecvente animale purtătoare de ciumă în regiunea centrală a Oregonului sunt veverițele, dar șoarecii și alte rozătoare pot fi, de asemenea, purtătoare ale bolii, au precizat serviciile de sănătate din district.

Primul caz la om după nouă ani

Ultimul caz de ciumă în Oregon a fost raportat în 2015. Relatările de presă din 2015 spuneau că o adolescentă, în vârstă de 16 ani, din Crook County, Oregon, a contractat boala. Autoritățile au declarat atunci că se crede că fata ar fi contractat boala de la o pișcătură de purice în timpul unei excursii de vânătoare în Morrow County, ceea ce a dus la îmbolnăvirea ei și la recuperarea în unitatea de terapie intensivă.

Anul trecut au fost publicate rapoarte privind ciuma ne-umană, legată de pisici, cum ar fi un caz în Wyoming, care a raportat un caz la o pisică de companie, dar nu a fost înregistrat niciun caz de îmbolnăvire la om, și un altul în Colorado, care a găsit, de asemenea, o pisică cu boala. Într-un alt district din Colorado, un caz de ciumă a fost asociat, de asemenea, cu moartea recentă a unuia dintre locuitorii lor în 2023.

Nu este clar câte cazuri de ciumă au existat pe teritoriul SUA în 2023, dar Centrele pentru controlul și prevenirea bolilor (CDC) au precizat că în 2020 au fost raportate nouă cazuri, cu două decese. Numărul total de cazuri de ciumă raportate între 1970 și 2020 în SUA este de 496, a mai precizat CDC, cu o medie de șapte cazuri umane raportate pe an.

Ciuma este o boală provocată de infecția cu bacteria Yersinia pestis. La om, simptomele vor apărea în jur de două până la opt zile de la expunere. Acestea pot include o apariție bruscă a febrei, greață, slăbiciune, frisoane, dureri musculare și/sau ganglioni limfatici vizibil umflați, numiți buboaie, au precizat serviciile de sănătate din județ.

Ciuma se răspândește la oameni sau animale prin mușcătura unui purice infectat sau prin contactul cu un animal bolnav de această boală. Antibioticele moderne sunt eficiente în tratarea bolii.

În timp ce în SUA au fost raportate câteva cazuri, epidemii de ciumă au avut loc în Africa, Asia și America de Sud, iar cele mai multe cazuri la om, începând cu anii 1990, au fost înregistrate în Africa, a precizat CDC.