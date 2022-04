Un campion olimpic rus condamnă războiul din Ucraina! Riscă să ajungă la închisoare: “Sportivii din Rusia sunt nişte unelte”

Aleksander Lesun este unul dintre puținii sportivi ruși care critică în mod public războiul din Ucraina. Născut la Borisov, în Belarus, el a ales să reprezinte Rusia în competițiile internaționale de pentatlon modern din 2009. Asta după ce, până atunci, s-a confruntat cu serioase probleme în a-și asigura traiul.

Lesun a pus brusc capăt carierei sportive cu numai două zile înaintea declanșării războiului

Lesun a luat această hotărâre nu din motive financiare, ci din convingere întrucât bunica lui era din Rusia: “Am fost mândru să concurez sub drapelul Rusiei. Rusia a reprezentat mereu ceva drag în sufletul meu, ceva puternic, grozav. Și nu vorbesc aici despre politică sau armată, ci despre oameni și frumusețile naturale. Întotdeauna m-am simțit conectat cu ea”.

ADVERTISEMENT

Din 2009 până la începutul lui 2022, Aleksander Lesun a câștigat nu mai puțin de 14 medalii la Campionatele Mondiale de pentatlon modern, dintre care patru de aur, iar în 2016, a obținut medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro.

În vârstă de 33 de ani, el a decis brusc să nu mai reprezinte Rusia în niciun fel în competițiile internaționale, pe 22 februarie, cu doar două zile înaintea izbucnirii .

ADVERTISEMENT

Campionul olimpic la pentatlon modern riscă ani grei de închisoare pentru acțiunile sale

“Ce am simțit? Să spun că am fost șocat este ca și cum nu aș spune nimic. Am înțeles că lumea nu va mai fi niciodată la fel”, a povestit Lesun, care nu avea niciun plan de rezervă și nici măcar posibilitatea de a pleca din Rusia.

În schimb, el a rămas cu impulsul de a lupta, în maniera lui, împotriva acțiunilor ordonate de . Și asta chiar cu riscul unor pedepse care se înăspresc tot mai tare.

ADVERTISEMENT

“Înainte, puteai să fii reținut pentru 15 zile dacă luai parte la proteste publice împotriva războiului. Acum, pot fi până la trei ani. Sau chiar 15 ani pentru anumite tipuri de proteste”.

Gestul lui Aleksander Lesun este unul izolat întrucât foarte puțini alți sportivi ruși i-au urmat exemplul, majoritatea susținând public războiul din Ucraina.

ADVERTISEMENT

“Nimeni nu se gândește că acțiunile lor vor duce la moartea multor oameni”

De aceea, fostul campion olimpic de la Rio se simte neputincios în acțiunea sa: “Sportivii din Rusia sunt niște unelte de propagandă. Dar nimeni nu se gândește la efectul acțiunilor lor asupra celorlalți.

ADVERTISEMENT

Nimeni nu se gândește că acțiunile lor vor duce la moartea a multor băieți și fete, bărbați și femei și oameni în vârstă. Îmi pare rău că trebuie să admit că sportivii ruși nu pot influența situația. Și foarte mulți dintre ei nici măcar nu înțeleg ce se întâmplă”.