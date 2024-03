Un cântăreț celebru din România spune cum a fost ”dus cu preșul” de impresar și face dezvăluiri dure despre Eurovision

Ionuț Ungureanu de la Provincialii ne dezvăluie, în exclusivitate, de ce nu l-a acționat în judecată pe fostul său impresar, Radu Baron. De asemenea, el ne povestește despre cea mai mare dezamăgire din carieră, locul 2 la Eurovision.

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, Ionuț Ungureanu de la Provincialii ne spune ce și-a asumat atunci când a decis că nu se va muta de la Focșani la București. Celebrul cântăreț își aduce aminte de colaborarea cu Radu Baron și cum a fost notat cu 0 pentru piesa cu care a participat la Eurovision numai pentru că un membru al juriului nu a înțeles melodia.

Chiar dacă muncește și cânta de 25 de ani, Ionuț Ungureanu de la Provincialii a preferat să rămână la Focșani, alături de familia lui, și astfel să piardă unele beneficii ale capitalei. Poate ar fi ajuns mult mai sus, în top-uri, dar Ionuț ne explică de ce nu l-a interesat așa ceva.

“Niciodată nu mi-am dorit să fiu comparat cu cineva”

“Noi, Provincialii, am cântat ce ne-a plăcut. Când am început eram o trupă de muzică pop rock iar când am câștigat, în 2005, trofeul de la , a fost o chestie fantastică pentru noi. În acei ani am editat Noaptea pe covor, Sărutul nopților de rai, piese care au avut un foarte mare succes.

După niște ani am trecut la muzică balcanică. În 2009 am scos Inimă nu fii de piatră, piesă care a schimbat percepția oamenilor asupra noastră și astfel ne-am poziționat într-o lumină corectă pentru toată lumea. Niciodată nu mi-am dorit să fiu comparat cu cineva. Dacă acum avem o idee sau cineva ne propune o colaborare pe o piesă de orice natură, ne băgăm.

Din punctul meu de vedere nu cred că Provincialii vor respecta vreodată trendurile. Am cântat mereu ce ne-a plăcut și cum ne-a pacut, nu am respectat niciodată standardele”, ne spune Ionuț Ungureanu de la Provincialii.

Ionuț de la Provincialii a renunțat la București pentru Focșani

Ionuț Ungureanu recunoaște că nu este pe deplin mulțumit de locul unde este sau de ce a realizat până acum. Recunoaște că există mereu loc de mai bine. Când s-a căsătorit a decis că, de va fi să scârțâie ceva, să fie în muzică, nu în familia lui.

“Niciodată nu voi fi mulțumit de ceea ce se întâmplă, tind spre mai bine. Când am decis să rămân la Focșani am știut ce urmează. Știam că nu voi fi prezent, activ muzical, pe piață și am fost conștient că nu voi fi mereu în trend.

Nu sunt mulțumit dar, din păcate, foarte mult artiști pe care îi apreciez și stimez, nu există deloc, degeaba vreau eu să-i văd. Nu sunt mulțumit pentru mine, dar există situații și situații, mereu e loc de mai bine.

Când m-am căsătorit și mi-am dorit copii am știut că undeva, ceva, o să scârțâie. Și nu am vrut să scârțâie ceva la familie, mie mi se pare infinit mai importantă familia. Nu am neglijat niciodată partea artistică dar suntem într-o piață controlată de alții, nu de noi, artiștii”, ne spune, Ionuț de la Provincialii.

Provincialii au cucerit trofeul de la Mamaia în 2005: “Nu se aștepta nimeni”

În anul 2005, trupa Provincialii câștiga trofeul festivalului de la Mamaia. După 25 de ani, Ionuț Ungureanu ne spune de ce nu a fost niciodată interesat să respecte niște trenduri în muzică.

“Am plecat de acasă în condițiile în care anul 2005 ne prindea la Mamaia, într-o concurență fantastică. Erau acolo , Luminița Anghel, Mihai Trăistariu, niște muzicieni și artiști fantastici. Nu se aștepta nimeni ca o trupa din provincie numită Provincialii să facă o figură așa de frumoasă la Mamaia.

Ionuț de acum este mult mai echilibrat si mai ancorat în realitate. În fiecare an îmi fac o autoscanare și nu mă îmbăt cu apă rece. Sunt conștient că există generații care vin din spate foarte tare, talentați. Nu încerc să par ceea ce nu sunt și cânt alături de aceeași echipă pe care o am de când s-au înființat Provincialii. Cântăm cu aceeași plăcere și asta face diferența. Nu ne-am plafonat, nu dorim doar să cântăm și atât.

Fiecare eveniment este tratat cu seriozitate, indiferent de scenă, acordăm atenție publicului din absolut toate punctele de vedere. Suntem acei naivi care cred că, într-o melodie, trebuie ca muzică să se îmbine cu textul, nu să țină cont de trenduri”, ne spune cunoscutul cântăreț.

Cea mai mare dezamăgire: Eurovisionul

Viața muzicală nu este una ușoară. Ionuț Ungureanu, alături de Provincialii, a trăit multe dezamăgiri. Cea mai mare rămâne însă locul 2 la Eurovision cu o piesă care, după părerea lui, ar fi meritat mai mult.

“Nu am fost neapărat dezamăgit, unele lucruri le înțelegi ulterior. Foarte tare m-a durut, însă, când am ieșit pe locul 2 la . Ni s-a spus că am avut o piesă slow și că acolo nu câștigă genul acesta de piese. În acel an exact o piesă slow a câștigat.

Melodia Time avea tot ce trebuia, iar un membru al juriului mi-a dat nota 0. Când l-am întrebat de ce mi-a spus că nu a înțeles cântecul. Întrebarea mea a fost ce caută el în juriu dacă nu a înțeles piesa. De atunci, de fiecare dată când ne vedem, își cere scuze.

La începuturile noastre, când începusem cu pop rock, o mare vedetă din România, un dinozaur ca să zic așa, a venit și mi-a propus o colaborare. Nu mi-a plăcut persoana nici atunci, nici acum și nu am vrut. Foarte mult de pierdut am avut după, ne-a faultat pe unde ne-a prins. Lumea zice că ești frustrat dacă vorbești despre lucrurile astea. Alții zic că te necăjești interior dacă taci, dar eu spun lucrurilor pe nume”, recunoaște Ionuț Ungureanu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Ionuț și Provincialii, clinciuri cu producătorii din muzica românească

Ionuț Ungureanu mărturisește că, după 25 de ani de meserie, a învățat să citească oamenii. În 2012 însă și-a dat seama câtă răutate există în această branșă și câtă obrăznicie.

“Cel mai de top moment rămâne cel de la Mamaia, am prins o ediție când totul era pe bune și nimic nu putea interveni ca să schimbe rezultatele. Iar un moment nasol… nu cred că am avut așa ceva. Dacă ne-am nimerit, cumva, într-un context nepotrivit am avut abilitatea să salvăm situația.

Dezamăgire profesională a fost când am lansat, în 2012, albumul Ochi de catifea. A fost unul din cele mai bune albume produse vreodată de noi. Știind că era o muzică mai deosebită și nu ceva comercial ne-am dus la o casă de producție și l-am oferit cadou, le-am dat masterul. Nu doream beneficii din producție sau vânzări, ne doream doar că acest album să ajungă în locurile de vânzare. Toate încasările să fie ale casei de producție și noi să beneficiem de expunere.

La un moment dat a întrebat omul de acolo `Dar dacă nu se vinde albumul, mie cine îmi plătește returul la marfă?`. Atunci mi-am dat seama cât de obraznici pot fi unii. Am renunțat la propunere și ne-am promovat singuri albumul”, își amintește Ionuț Ungureanu.

Colaborarea cu Radu Baron: “I-am făcut lui cadou toate drepturile de autor”

Ionuț Ungureanu și trupa Provincialii l-au avut, mult timp, impresar pe controversatul Radu Baron. Chiar dacă și ei s-au despărțit de el, spre deosebire de toți ceilalți artișți, au refuzat scandalul și datul în judecată.

“Primul disc l-am lansat la Intercont, Radu Baron a început la al doilea disc. La perioada aceea i-am făcut lui cadou toate drepturile de autor, eram foarte entuziasmați și nu știam cum merge treaba.

A fost o vreme în România când, pentru a fi invitat la emisiile de maximă audiență, trebuia să vii cu un scandal. Ani de zile noi n-am participat pentru că ni se cerea scandal și nouă nu ne păsa de asta. Puteam să facem scandal cu Radu, să-l dăm în judecată, dar nu ne-a interesat. Cred că fiecare pasăre pe limba ei piere.

Dacă tu ești ieftin noi nu-ți vom putea ridica valoarea și invers. La un moment dat lumea va vedea că tu nu ești cel care pretinzi că ești. Noi, Provincialii, ne vedem de treabă, jucăm în altă liga acum”, declară, în exclusivitate pentru FANATIK, Ionuț Ungureanu.

Ionuț Ungureanu, sportiv împătimit

Ionuț Ungureanu de la Provincialii își aduce aminte de primii bani câștigați. Nimeni nu ar fi crezut dar cunoscutul artist a câștigat multe competiții de lupte Greco-romane.

“Primii bani i-am câștigat în clasa a 5-a, când am început să fac sport. A venit la școală un antrenor de la clubul sportiv și a întrebat cine vrea să între la lupte Greco-romane. Cred că aveam un pic de talent pentru că am și câștigat câteva competiții. La Bârlad, de exemplu, l-am bătut pe unul din cei mai buni la lupte Greco-romane. Am venit acasă cu bani și cu un ceas cu 7 melodii.

La 14 ani, pentru că ai mei erau foarte modești, am decis că trebuie să muncesc în vacanța de vară. După aproape 3 luni mi-am cumpărat, singur, un echipament de sport pentru școală, din banii mei. Cea mai frumoasă perioadă în copilărie a fost. Lucrurile erau simple și vreau să-i mulțumesc antrenorului meu de atunci”, ne spune Ionuț Ungureanu.

“Am învățat că violența nu este niciodată bună”

Ionuț, împreună cu soția lui Florentina, au doi copii. Pe Sophia și pe Darius, copia fidelă a tatălui. Cunoscutul artist recunoaște că niciodată nu a folosit violența când a venit vorba de copii săi și că, în continuare, este un tata stresat.

“Tăticul Ionuț încă este stresat. Credeam că, odată cu trecerea anilor, copiii vor crește și grijile vor fi mai mici, dar se vedere treaba că m-am înșelat. De la copiii mei am învățat că violența nu este niciodată bună. Degeaba ni s-a predat nouă asta acasă, sunt în total dezacord cu aceste bătăi. Îmi doresc să-mi pot struni copiii doar prin puterea exemplului și prin educație.

Avem discuții foarte variate și sunt teme pe care nu mi le imaginam să vină în discuție. Am plecat toți o săptămână în vacanță, la Valencia. Ne-am întors și am făcut o ședință, să văd ce au înțeles ei din excursie. I-am întrebat ce le-a atras atenția în Valencia și mi-au dat niște răspunsuri foarte deștepte” , ne spune Ionuț Ungureanu.

Ionuț de la Provincialii ne vorbește despre soția lui

Ionuț a cunoscut-o pe soția lui, Florentina, la începutul lui 2006. A impresionat-o imediat spunându-i ce bine gătește el și ce frumos știe să calce. Artistul ne vorbește, de asemenea, despre încrederea care trebuie să existe între parteneri.

“Am cunoscut-o pe soția mea în data de 1 ianuarie 2006. Eram după o perioadă foarte aglomerată, iar câțiva prieteni de-ai mei, din Mărășești, o aveau prietenă. Stăteam deja singur și i-am invitat la mine. Chiar dacă Florentina are 43 de kilograme este foarte gurmandă și i-am zis că toată mâncarea e gătită de mine. La următoarea întâlnire am făcut orez cu lapte și am impresionat-o.

Mă relaxează să calc haine și să spăl vase, m-a văzut că făceam de toate și m-a luat. Cred, însă, că cel mai important a fost că amândoi ne-am întâlnit când eram deja maturi. Ne-am dorit o familie și asta am făcut. Soția mea este cel mai bun om pe care l-am cunoscut.

Nu e ușor cu un artist, dar eu am avut grijă să mențin un climat normal. Nu am făcut nimic nepotrivit, nu am dat apă la moară niciodată”, ne spune Ionuț Ungureanu.

“Gelozia este bună”

Chiar dacă el apare mereu pe scenă, Ionuț Ungureanu recunoaște că este gelos și că gelozia este bună atunci când iubești. Ne spune, de asemenea, cine cedează primul atunci când apare vreo ceartă.

“Clar am fost gelos, numai cine nu iubește nu-i gelos. Eu am fane care îmi scriu sau îmi trimit poze explicite, ei îi mai scriu diverși că vor s-o cunoască. Florentina este un om frumos, care atrage alți oameni și de aici reacțiile. Noi am râs mereu și am mers mai departe, dar gelozia este bună. E bine să ai mereu grijă de relația ta.

Eu, dacă mă supăr, nu spun nimic. Acum nu ne mai certăm, căutăm soluția și o luăm pe cea mai bună, indiferent de cine o propune. Am învățat că atunci când mă cert să mă pun și în locul celui cu care mă cert. Asta m-a determinat să am grijă la vorbe, la gesturi. Toate au un impact foarte mare asupra oamenilor”, ne spune Ionuț Ungureanu.

“Credeam că nu mai am nicio scăpare”

Au existat ani în viața lui Ionuț Ungureanu când a reușit să depășească o perioadă foarte grea. Când credea că nu mai există nicio scăpare, pentru că nu mai putea cânta, salvarea a venit.

“Au fost câțiva ani în care nu reușeam să fac pace cu mine și cu momentele mai grele din copilărie. A trecut o perioadă și îmi era din ce în ce mai greu să cânt. Eram perfect sănătos dar nu puteam cânta. Am avut norocul atunci să cunosc un preot căruia îi voi mulțumi toată viața, chiar dacă el s-a prăpădit. Cristi Ilie îl chema, aveam aceeași vârstă, m-a încurajat și mi-a dat cele mai bune sfaturi. Am învățat să merg mai departe cu ajutorul lui.

Cu toate că mereu am avut stimă de Dumnezeu și mereu a fost lângă mine nu mi-am imaginat vreodată că un preot poate să fie atât de bun. Nu mi-a venit să cred că a putut să mă determine să văd lucrurile altfel decât le vedeam atunci. Credeam că nu mai am nicio scăpare, dar m-am vindecat”, ne spune, în exclusivitate pentru FANATIK, Ionuț Ungureanu de la Provincialii.

“Aș fi putut să reacționez greșit, având un pistol în casă”

Ionuț de la Provincialii recunoaște că, de-ar fi s-o ia de la început, ar încerca să fie puțin mai diplomat. Ne povestește, de asemenea, despre colecția lui de telefoane mobile vechi.

“Am avut permis de armă și gloanțe de cauciuc, dar după două mandate de permis l-am dat înapoi că nu era pentru mine. Aș fi putut să reacționez greșit, având un pistol în casă, poate aș fi fost tentat să mă simt mai puternic decât sunt.

Colecționez timbre, mai am clasorul din copilărie și îmi plac foarte mult ceasurile. Mai am o colecție de telefoane mobile vechi, prietenii știu și-mi aduc. Sunt că un copil mic care se bucură de ele.

Acum îmi place foarte mult să mă ocup de evenimente. Dacă ai o aniversare în vârf de munte aduc de toate, de la artiști până la acrobați”, mărturisește cunoscutul artist.