Un colonel rus recunoaște că prizonierii de război ucraineni sunt torturați: ”Nu răspund la durere, la nimic”. Video

Canalul Russia Today a publicat în această săptămână o înregistrare cu un colonel rus aflat în Ucraina care face o serie de dezvăluiri extrem de grave.

Cadrul din recunoaște, indirect, că prizonierii de război din Ucraina sunt supuși torturii. Colonelul spune că prizonierii ucraineni sunt sfidători şi că ”nu răspund la durere”.

În înregistrarea publicată joi pe Twitter de Anton Geraşcenko, consilierul ministrului ucrainean de interne, oficialul militar rus mai afirmă că:

”Sunt unii …Vorbeşti cu el, şi el e …Îţi lasă impresia că nu el e prizonierul nostru, ci noi suntem prizonierii lui… Au un aşa comportament sfidător nu răspunde la durere… nimic. Asta, da, se întâmplă pe tot frontul”.

Oficialul ucrainean cere, în postarea de pe Twitter, ca soldații ajunși prizonieri de război să fie tratați conform Convenției de la Geneva.

Russian colonel complains that Ukrainian POWs do not respond to pain and behave as if “we are their prisoners of war.”

Do not respond to pain!!!

We demand that POWs are treated in compliance with Geneva Convention!

