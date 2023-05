Un component al Craiovei Maxima, dezvăluiri incendiare despre Adrian Mititelu: „Echipa i-a dat-o PSD-ul!”. Suma uriașă pe care i-o datorează patronul FC U. Video exclusiv

, iar Aurel Țiceanu a comentat acuzațiile la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Aurel Țicleanu apără Craiova Maxima în conflictul dintre FCU și CSU: „Nu știu ce trădăm”

Aurel Țicleanu a luat apărarea foștilor săi colegi care sunt acuzați că au trădat Universitatea Craiova: „Nu știu ce trădăm. Părerea nu mi-am schimbat-o. Felul în care s-a înființat clubul ăsta. Eu am spus-o tot timpul. Din punct de vedere moral, Mititelu are dreptate.

Pentru că și el a schimbat de câteva ori societatea aia la care sunt eu membru fondator. În 1994, trebuia să fie 20 de semnături, nu mai este aia. Moral a fost echipa lui. Am fost la masă în Poiana Brașov cu regretatul Cornel Stroe, care a avut ideea pe altoiul unde au tăiat și au făcut echipă profesionistă să vină cu echipa lui Mititelu să refacă”, a mai explicat fostul mare fotbalist.

Politicul s-a implicat la fel de mult și în trecut ca în prezent în Bănie, susține Aurel Țicleanu: „Între timp s-au supărat. Mititelu a fost o emanație a PSD-ului în vremea aia. I-au dat lui echipa. Cum după 20 de ani i-au dat-o lui Rotaru pentru că s-au certat și se înjurau între ei, lucru care nu-mi convine”.

Aurel Țicleanu mediază conflictul dintre Sorin Cârțu și Marcel Pușcaș: „Ai mei colegi pot să aibă altă părere”

Legenda Universității Craiova s-a săturat de acest război fratricid: „Domne, dacă ești suporterul aceleași echipe cu același nume și culori, ca Moldova cu România, nu e în regulă să se întâmple așa. Acum ne-au luat la înjurături pe noi. Pentru ce? Că am fost la un eveniment, un aniversare după 40 de ani?

Nu s-a organizat după 5, după 10, după 20 de ani. Prima dată s-a organizat acuma. Iar eu unde să mă duc? Nu lângă Lung, lângă Boldici, lângă Negrilă, Ungureanu și toți ceilalți? Acolo e locul meu!”.

Țicleanu consideră că se pot păstra relațiile de prietenie indiferent de părerile pe care foștii mari jucători le au: „Pușcaș are dreptul să spună. Treaba lui. Eu pot să nu fiu de acord cu el. Eu vreau să spună că ai mei colegi pot să aibă altă părere. Apropo de asta, sunt prieten cu el de 50 de ani. Nu mă interesază opțiunile lui politice și sexuale.

Și când a luat-o la FRF că are el dreptate și nu avem noi, i-am zis că nu e așa și că toate construcția e falsă și pleacă de la o premisă neadevărată. Și s-a dovedit că n-a avut dreptate. Dar asta nu înseamnă că strică o prietenie.

Poți să ții cu Real Madrid și eu cu Barcelona. Care e problema?! Ne batem acuma? Nu știu ce am trădat. Trebuie să trădezi ceva! De ce l-am trădat pe Mititelu? Mă întreabă pe mine când cu una când cu alta?, a mai spus olteanul, .

Adrian Mititelu nu l-a plătit timp de un an: „Ține foarte mult la mine. Îmi ține vreo 80.000 de euro!”

Directorul tehnic al FRF a dezvăluit că Adrian Mititelu îi datorează o sumă uriașă de bani: „Știi că el ține foarte mult la mine, nu? Îmi ține vreo 80.000 de euro! Și eu nu spun nimic! Când m-am dus prima oară în 94, mi-a zis că îmi dă 30.000 de dolari la semnătură. Am luat o geantă ponosită și m-am urcat în tren și i-am dat echipei.

Are obiceiul ăsta să plătească la timp… Am stat acolo un an de zile și președinte și antrenor și n-am primit un leu. Dar eu am venit acolo pentru echipă, nu pentru el!”.

Țicleanu a spus clar și răspicat că va susține Universitatea Craiova cât timp bunul său prieten va fi președintele clubului: „Aurică nu e echipa cu echipa aia, dar sunt cu Sorin Cârțu și îi vreau lui binele. Atâta timp cât e președinte eu vreau să aibă succes. Și Marcel e prietenul meu și vreau și el să aibă și nu îmi convine să se certe cu Sorin.

Și sunt convins că cineva din spate îi ațâță! Ce e aia? Și respectul și educația?! Că pentru asta vorbim. Și de-aia venim aici frumos îmbrăcați, cu oameni care au jucat fotbal și care scriu. Pentru asta, să dăm o tentă de educație”.

