Un component al „Generației de Aur” îi pune la punct pe antrenorii care refuză naționala României: „Băi, treziți-vă! Unii ar aduce bani de acasă!”. Exclusiv

Naționala României a rămas fără selecționer, la finalul preliminariilor Campionatului Mondial 2022, după ce Mirel Rădoi a decis să părăsească banca primei reprezentative.

FRF a ofertat mai mulți antrenori cu experiență, însă a fost refuzată pe rând de: Gică Hagi, Răzvan Lucescu și Dan Petrescu. În prezent, Federația poartă negocieri cu Ladislau Boloni, însă tehnicianul, în vârstă de 68 de ani, ezită să accepte postul de selecționer.

Dănuț Lupu îi pune la punct pe antrenorii care refuză naționala României

că echipa națională nu se refuză, astfel că s-a declarat mâhnit de faptul că antrenorii cu experiență refuză postul de selecționer.

Totodată, îl apostrofează pe Ladislau Boloni pentru atitudinea pe care o are față de FRF, în negocierile pentru preluarea postului de selecționer al României.

Dănuț Lupu: „Băi, treziți-vă! Unii ar aduce bani de acasă!”

Ce părere aveți despre faptul că FRF nu reușește să aducă un selecționer la națională?

– Nu știu câtă vină are domnul Burleanu în toată afacerea asta, fiindcă mai e o problemă. Poate și tu, și eu, am vrea să ne ducem selecționeri la echipa națională, dar, dacă tot te duci, trebuie să ai și niște rezultate. Eu am impresia că este o problemă peste tot, nu doar în fotbal. Nu înțeleg de ce nu se spun lucrurile corect și încearcă să se protejeze unul pe altul.

La ce vă referiți?

– Unde s-a pomenit tu, ca antrenor, să ceri contract în care cei care te plătesc să nu=ți pună nicio clauză? Stai puțin, vii antrenor la echipa națională a României. Bă, Doamne ferește, poate pierzi trei meciuri. Ce facem, suntem obligați să te ținem patru ani de zile, cât vrei tu contract?

Dacă tot spui că ești un antrenor bun, nu poți cere Federației să nu-ți pună nicio clauză. Federația vrea să-ți facă un contract pe doi. Tu crezi că, dacă califici echipa, nu-ți prelungește automat contractul?

Vi se pare normal faptul că Ladislau Boloni nu a mai răspuns Federației la telefon?

Nu înțeleg de ce nici unii, nici alții, nu se întâlnesc să spună lucrurilor pe nume. De ce se ascund atâta? Ar trebui să le zică cineva: „Băi, treziți-vă!”. Ce-i atâta… pleacă la Târgu Mureș, nu răspunde trei zile la telefon. Toată stima pentru Loți, dar nu poți să faci lucrurile astea. Doar pentru că e Federația în impasul ăsta cu selecționerul? Eu mă refer la toți cei care au fost ofertați.

Echipa națională nu se refuză. Dacă tot te dai că ești român, mare patriot, și tu refuzi echipa națională, eu cred că, din momentul ăla, n-ar trebui să mai spui că vrei să faci ceva pentru fotbalul românesc. Să mă scuze foști colegi de ai mei, toată stima și respectul pentru ei. Dar să te cheme cineva să-ți spună că vrea să te pună selecționer și tu să refuzi și să zici: „Stai, că am clauză…”. Unii ar aduce și bani de acasă să-i pună antrenori la echipa națională și tu-mi spui că ai clauză? Eu, dacă aveam vreo putere, încercam să-l conving pe Rădoi să rămână.

Îl vedeți pe Adrian Mutu la națională?

– Eu n-am nimic cu Mutu, dar nu știu cât de benefic i-ar fi să vină la echipa națională. Mutu e la început de drum.