Un fan argentinian, favorit la premiul The Best pentru suporteri. Ce a făcut în timpul unui meci

Marele eveniment va avea loc luni, 15 ianuarie, de la ora 21:30, la Londra, iar cel mai așteptat moment este cel în care va fi ales . La această categorie se luptă Lionel Messi, Erling Haaland și Kylian Mbappe.

Un argentinian, nominalizat la premiul The Best pentru cel mai înfocat suporter

Însă, un alt moment spectaculos pregătit de conducătorii FIFA în cadrul galei The Best este cel în care se va acorda premiul pentru cel mai înfocat suporter. O inițiativă spectaculoasă și care vine să coloreze acest eveniment uriaș.

Principalul favorit la această vategorie este un fan argentinian al formației Colon de Santa Fe, care a fost surprins de camerele de luat vederi cum își ținea fiul de câteva luni în brațe și îl hrănea cu biberonul în timpul meciului de campionat cu Barracas Central.

Scena emoționantă a reflectat dorința lui Daniel Iniguez de a da mai departe fiului său încă de la o vârstă fragedă pasiunea pentru echipa favorită. și a adunat foarte multe vizualizări pe rețelele de socializare.

Visează să-l întâlnească pe Leo Messi

Fanul lui Colon de Santa Fe este în aceste zile la Londra împreună cu soția sa Fernanda și cu fiul său Tiziano și speră să câștige marele trofeu The Best la categoria cel mai înfocat suporter. Însă, Iniguez mai are o dorință mare. Ca la gala din capitala Angliei să-l întâlnească pe idolul său Lionel Messi, nominalizat la titlul de cel mai bun fotbalist și .

”Știam de ceva vreme că sunt nominalizat. Am primit un mesaj de la cineva de la FIFA care îmi spunea că am fost invitat să călătoresc în Anglia cu soția și fiul meu, Tiziano. Mi-au dat lacrimile când am auzit asta.

”Ar fi un vis să facă o fotografie cu Leo Messi. Dacă trebuie să stau și să-l aștept până când vor stinge luminile, voi rămâne fără probleme”, a declarat suporterul argentinian, pentru .

Pentru marele trofeu, Daniel Iniguez se va lupta cu englezoaica Fran Hurndall, care timp de 32 de zile a parcurs 32 de kilometri cu mingea atașată de picior în Australia, de la Gold Coast la Sydney, unde s-a disputat finala Cupei Mondiale feminine, pentru a inspira femeile să-și atingă obiectivele.

Al treilea candidat la trofeul The Best pentru fani este Miguel Angel, un susținător columbian al echipei Millonarios Bogota, care a suferit de o boală în fază terminală și care înainte de a fi eutanasiat și-a împlinit dorința de a-i întâlni pe jucătorii formației favorite.

Nominalizații la premiile The Best FIFA

Cel mai bun jucător: Erling Haaland, Kylian Mbappe, Lionel Messi;

Erling Haaland, Kylian Mbappe, Lionel Messi; Cea mai bună jucătoare: Aitana Bonmati, Linda Caicedo, Jennifer Hermoso;

Aitana Bonmati, Linda Caicedo, Jennifer Hermoso; Premiul Puskas (cel mai frumos gol): Julio Enciso, Guilherme Madruga, Nuno Santos;

Julio Enciso, Guilherme Madruga, Nuno Santos; Cel mai bun antrenor: Pep Guardiola, Simone Inzaghi, Luciano Spalletti;

Pep Guardiola, Simone Inzaghi, Luciano Spalletti; Cel mai bun antrenor la fotbal feminin: Jonatan Giraldez, Emma Hayes, Sarina Wiegman;

Jonatan Giraldez, Emma Hayes, Sarina Wiegman; Cel mai bun portar: Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Ederson;

Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Ederson; Cel mai bun portar (fotbal feminin): Mackenzie Arnold, Catalina Coll, Mary Earps.