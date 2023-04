Un fost fotbalist de la FCSB, coleg cu Elias Charalambous, a făcut portretul antrenorului cipriot: „Echilibrat și curajos”. Exclusiv

Înaintea transferului la FC Vaslui, Elias Charalambous l-a avut coechiper la Karlsruher pe Ionuț Rada. Fostul fotbalist de la FCSB i-a făcut portretul tehnicianului cipriot și a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că antrenorul „roș-albaștrilor” s-a sfătuit cu el înainte să semneze cu formația lui Gigi Becali.

Ionuț Rada i-a făcut portretul lui Elias Charalambous înainte de FCSB – Farul Constanța: „M-a sunat să îmi ceară niște sfaturi. Este un tip echilibrat”

se pregătește de al treilea meci pe banca „roș-albaștrilor” din derby-ul FCSB – Farul Constanța, care este programat luni, de la ora 20:30. Ionuț Rada a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre tehnicianul cipriot.

Ionuț Rada și Elias Charalambous se cunosc înainte ca actualul antrenor al formației lui să se transfere la FC Vaslui. Ce doi au făcut parte din lotul celor de la Karslsruher în sezonul 2011-2012, iar fostul fotbalist de la FCSB a mărturisit că cipriotul s-a sfătuit cu el înainte să semneze.

„Îl cunoșteam de când am jucat împreună în 2011-2012 la Karlsruher, am fost colegi de echipă și mă bucur când un fost coleg de-al meu cum este Roberto De Zerbi, Elias Charalambous la FCSB sau Hakan Calhanoglu care joacă la Inter, este o mândrie să fiu coleg cu acești jucători și antrenori.

Noi mai discutam în primul an după ce am plecat de la Karlsruher, după care nu am mai ținut legătura. Înainte să se perfecționeze mutarea m-a sunat cu o lună înainte să mă întrebe cum este pe la FCSB, să îmi ceară niște sfaturi. Abia după am văzut că s-a oficilizat această mutare”, a spus Ionuț Rada.

Ionuț Rada și Elias Charalambous s-au revăzut înaintea derby-ului CFR Cluj – FCSB, scor 1-1, după mulți ani. Acesta i-a făcut un portret tehnicianului cipriot despre care mărturisește că este un om echilibrat și știe cum să îi încurajeze pe jucătorii „roș-albaștrilor”.

„Am discutat cu el înaintea meciului cu CFR Cluj, îl știu ca jucător din perioada petrecută în Germania, dar este într-o altă postură și este sub altă presiune. Este un tip echilibrat, nu cade în capcana unor întrebări. Trebuie să ai și acea pedagogie și partea psihologică pe care trebuie să o ai ca antrenor.

Am văzut-o și în timpul meciului cu CFR Cluj, când Coman a pierdut două, trei mingi destul de ușoare în duelurile cu CFR Cluj. Primul lucru a fost să îl încurajeze și să îi transmită că totul este ok, nu este o întâmplare că în declarația lui Coman după meci au fost cuvinte de laudă la adresa lui.

Acești jucători au nevoie să simtă că a venit un antrenor care să îi ajute, nu să fie el important, să nu se dea important și să se arate cât de multe știe. Acești jucători simt că a venit să ajute cu toată impresia pe care o are ca jucător internațional”, a declarat fostul fotbalist.

Cum l-a răsplătit Florin Coman pe Elias Charalambous în CFR Cluj – FCSB 1-1: „Un alt antrenor ar fi dat din mâini. A răspuns la încredere”

Ionuț Rada este de părere că Elias Charalambous îi ajută în teren pe jucătorii săi, iar acest fapt l-a observat din comportamentul său cu Florinel Coman. Acesta a declarat că cipriotul este curajos și a dat exemplu discursurile sale din vestiar în perioada petrecută ca jucător.

„Probabil un alt antrenor ar fi dat din mâini și ați văzut răspunsul lui Coman printr-o lovitură liberă bătută perfect. A răspuns cumva la încrederea pe care Elias i-a arătat-o. Știe și el că nu este o situație ușoară, știe și el asta. Așa cum probabil toți cei care au ales să se apuce de meseria asta știu că ai foarte multe provocări. Fie ai un patron dificil, chiar un jucător dificil.

În momentul în care te duci pregătit și cred că trebuie să te duci cu gândul să ajuți acei jucători, cred că se poate găsi o metodă în care să lucrezi cu jucători sau patroni dificili. Este un tip curajos, îmi aduc aminte și de la meciurile importante din Germania, îl vedeam un jucător curajos care nu se temea”, a declarat Ionuț Rada.

Ionuț Rada a dezvăluit că Elias Charalambous nu are probleme financiare și a creat un echilibru în familia sa, motiv pentru care nu vede să aibă probleme la FCSB. Acesta are încredere în fostul său coleg de la Karslsruher din sezonul 2011-2012.

„Simți jucătorii mai temători, emotivi în vestiar, iar el era tot timpul cu «nu se poate, hai să câștigăm, hai să facem asta», eram un grup care în meciuri mai importante încercam să venim cu un plus. Și-a dat seama destul de rapid care este rolul lui în postura de antrenor.

Este un tip care este bine din toate punctele de vedere atât financiar, cât și acasă. Are o stabilitate și asta contează foarte mult, iar atunci când crezi în munca ta indiferent de ce s-a scris nu ai de ce să îți fie teamă. Gestionează foarte bine întrebările din partea presei”, a spus fostul fotbalist de la FCSB.

Problema de la FCSB înaintea venirii lui Elias Charalambous: „Jucătorii văd și prind sau nu încredere”

Ionuț Rada a declarat că Elias Charalambous se descurcă excelent la conferințele de presă și nu are dificultăți precum predecesorul său Leo Strizu. Acesta a mărturisit că discusurile antrenorilor pot face jucătorii să își piardă încrederea în antrenori.

„Înainte era o problemă foarte mare a antrenorilor care veneau la conferința de presă. Jucătorii echipei văd acele conferințe și încep să prindă încredere sau nu în fața lui. Sunt rezultate bune și reușește să facă lucru ăsta, este încă devreme dar vor vedea cum se va descurca în continuare”, a spus Ionuț Rada.