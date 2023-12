Un fost mare arbitru dezvăluie cum se făceau delegările în Liga 1: “Se băgau FRF și LPF la echipele importante!”

Pe lângă faptul că a fost patronul celor de la FC Vaslui, Adrian Porumboiu a fost și un mare arbitru. Invitat la FANATIK SUPERLIGA, omul de afaceri a dezvăluit cum se făceau delegările în Liga 1. Bine-cunoscutul patron de la Vaslui a oferit mai multe detalii din culise.

Adrian Porumboiu, despre conflictul cu Mitică Dragomir

În exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, . Totul a început după declarațiile fostului președinte LPF la adresa fostului patron de la FC Vaslui. Porumboiu a explicat care este motivul pentru care nu l-a votat pe Dumitru Dragomir, în urmă cu aproape 10 ani.

“Am văzut că cel mai mare rău pe care i l-a făcut cineva, eu i l-am făcut. ‘Ce rău ți-am făcut?’ ‘Nu te-am votat din condiții total obiective’. Au trecut 10 ani. Problema este că nu se oprește și nu există un prilej, să nu amintească de acea ședință. Eu nici nu am participat la acea masă dată de Ponta înainte de alegeri. Ca drept dovadă Vasluiul nu a făcut parte din nicio tabără. Nu am luat niciun campionat”, a spus Adrian Porumboiu.

Un fost mare arbitru dezvăluie cum se făceau delegările în Liga 1

Din perioada în care Adrian Porumboiu a fost patron la FC Vaslui, . La FANATIK SUPERLIGA, fostul arbitru a oferit mai multe detalii din culise. Porumboiu susține că în lupta la titlu a celor mai bune echipe din România, erau implicați și lideri din conducerile FRF și LPF.

“Nu am să îi dau numele, dar printre președinții comisiilor de arbitrii la vremea când aveam echipă, am întrebat unul dintre foștii mei colegi, care a ajuns șef la comisia de arbitrii. ‘Spune-mi și mie. Cum faceți voi delegările?

Sunt 18 echipe, 9 meciuri pe etapă’. Întrebam cine se băga. Era întrecere, cine se băga din conducerea federației, din conducerea ligii. Puneau arbitrii la cei care aveau putere, la primele 7 echipe. Lucruri urâte care s-au petrecut.

Că mă trezesc acum, dacă am luat o decizie corectă. Și dacă aș mai trăi 100 de ani, la momentul respectiv tot aceeași decizie trebuia să ia Vasluiul. Să nu îl voteze pe Dragomir. Și s-a făcut un lucru corect. Dacă s-a întâmplat treaba asta, au fost atâția votanți care nu l-au vrut pe Dragomir.

Eu am trecut cu demnitate peste ceea ce mi s-a întâmplat la vremea respectivă, mi-am văzut de treaba mea. Am fost un arbitru de calitate și nimeni nu poate să mă arate cu degetul sau să îmi spună că am făcut vreo combinație. Ca finanțator am vrut să fac o echipă frumoasă și am reușit”, a declarat fostul arbitru și patron de la FC Vaslui.

Cum se făceau delegările la meciurile din prima ligă a României