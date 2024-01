Un fost ministru, acuzat de un vecin că i-a deteriorat casa. A fost sesizată poliția

Florin Spătaru a fost ministru al economiei în Guvernul Nicolae Ciucă, în perioada 25 noiembrie 2021-15 iunie 2023, apoi a rămas în cadrul Executivului, fiind numit consilier de stat al premierului Marcel Ciolacu. Înainte de cariera politică, Florin Spătaru a lucrat în domeniul naval în departamentul de proiectare al companiei Damen.

Vecinul a arătat că Florin Spătaru și soția sa au plantat iederă care s-a ridicat pe zidul casei sale

Ulterior, Florin Spătaru a coordonat departamentele HR & Legal, HSE, Administrativ . Numele lui Florin Spătaru apare ca pârât într-un dosar înregistrat la Judecătoria Galați, alături de soția sa, Beatrice Butucescu, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. Florin Spătaru s-a născut la Galați și are mai multe proprietăți imobiliare în orașul de pe Dunăre.

Reclamant este un vecin al celor doi care i-a acuzat că au plantat iederă care i-a deteriorat un perete al casei. Acesta a solicitat instanței să dispună obligarea lui Florin Spătaru și a soției sale să desființeze plantația de iederă pe cheltuiala acestora sau să autorizeze instanța să o desființeze pe cheltuiala reclamantului întrucât planta s-a răspândit pe zidul casei, fiind afectate în acest fel rezistența și calitatea imobilului.

De asemenea, acesta a solicitat să i se permită accesul în curtea imobilului proprietate a lui Florin Spătaru și soției sale în vederea efectuării reparațiilor asupra zidului afectat de creșterea necontrolată a culturii de iederă. În motivare a precizat că pârâţii sunt vecini şi că au plantat iederă ce s-a extins pe zidul casei, încălcând dispoziţiile privitoare la distanţa plantaţiilor. “Reclamantul a mai menţionat că din cauza plantaţiei peretele casei a suferit deteriorări și a arătat că a încercat soluţionarea amiabilă a litigiului, dar pârâţii au refuzat”, se arată în dosar.

Florin Spătaru și soția sa au precizat că ceea ce există în curte este un gard viu şi nu o plantaţie, nu este iederă, ci viţă sălbatică. Ei au arătat că reclamantul nu și-a îngrijit niciodată peretele, deşi avea posibilitatea să taie rădăcinile sau ramurile. Cei doi au precizat că peretele nordic nu este văruit şi consolidat şi are un aspect neplăcut, iar singura posibilitate de a păstra un aspect plăcut al curţii este de a nu tăia gardul viu de viţă sălbatică. Ei au arătat că acesta este amplasat la peste 70 centimetri de zid.

Rădăcinile și ramurile plantației nu au respectat distanța de 60 centimetri

Instanţa a reţinut că imobilul reclamantului se învecinează cu imobilul proprietatea pârâţilor și că peretele nordic al imobilului reclamantului este şi limita dintre cele două fonduri. Cu privire la plantaţia existentă, instanţa a reținut că nu are relevanţă ce specie de plantă este, nu îndeplineşte caracteristicile unui gard viu, care are menirea să separe două fonduri, or, aşa cum s-a reţinut, peretele nordic al imobilului reclamantului este şi limita de hotar.

Mai mult, plantaţiile sunt exceptate de la distanţa de cel puţin 2 metri faţă de limita de hotar, în cazul acestora aplicându-se dispoziţiile care prevăd că orice plantaţie se poate face numai cu respectarea unei distanţe minime faţă de linia de hotar de 60 de centimetri. Astfel, instanţa a reţinut că parte din rădăcinile şi ramurile plantaţiei nu respectă distanţa de 60 centimetri, așa cum a rezultat din expertiza efectuată.

Instanţa a mai arătat, contrar celor susţinute de Florin Spătaru și soția sa, că indiferent de cât de degradat ar fi peretele imobilului vecin, aceştia aveau obligaţia să respecte ori distanţa pentru plantaţii, ori să obţină acordul vecinului pentru ca eventuale plante agăţătoare şă crească pe peretele imobilului vecin, astfel că această justificare nu poate fi admisă.

Florin Spătaru și soția sa dețin la Galați două case și trei terenuri

De asemenea, instanţa a reţinut că reclamantul se află în imposibilitate să taie rădăcinile şi ramurile care nu respectă limita legală sau sunt prinse de peretele imobilului său având în vedere că peretele nordic este chiar în curtea imobilului pârâţilor, iar la dosar “există dovezi că pârâţii nu permit intrarea pe fondul acestora, aşa cum rezultă din sesizarea efectuată la poliţia locală”.

Având în vedere aceste considerente, Judecătoria Galați a admis, pe 22 decembrie 2021, şi a dispus obligarea pârâţilor Florin Spătaru și Beatrice Butucescu să desfiinţeze plantaţia dinspre peretele nordic al imobilului din Galați care nu respectă limita de 60 centimetri faţă de limita de hotar, în termen de un an de la rămânerea definitivă a respectivei hotărâri. Și reclamantul a fost obligat de instanță să implementeze un sistem de scurgere, astfel încât apele provenind de la ploi să nu se scurgă pe fondul pârâţilor.

Nemulțumit de hotărâre, reclamantul a formulat apel, pe 18 ianuarie 2023, iar dosarul a ajuns la Curtea de Apel Galați, fiind înregistrat pe 21 februarie 2023. Următorul termen al dosarului este programat pe 27 iunie 2024. Conform ultimei declarații de avere, consultate de FANATIK, Florin Spătaru și soția sa dețin două case de locuit la Galați, una de 94 metri pătrați, cealaltă de 211 metri pătrați, precum și trei terenuri intravilane, de 627 metri pătrați, de 338 metri pătrați și de 250 metri pătrați.