Un fotomodel de la noi își acuză medicul că a mutilat-o! Câți bani îi cere

Cunoscută în lumea bună a Bucureștiului, fotomodelul Andreea Duță susține că trăiește, de ceva ani deja, un adevărat coșmar. Totul ar fi pornit din dorința ei de a avea forme și mai… atrăgătoare față de cele cu care a fost înzestrată de mama-natură. Așa că a apelat la un estetician cunoscut pentru retușurile dorite: un fund de braziliancă.

Andreea Duță, proces cu medicul estetician

Andreea Duță a ajuns la proces cu medicul Delbani Mohamad, cel care are o clinică cunoscută în București. Motivul, din informațiile obținute de FANATIK, este legat de o în zona fundului și care nu ar fi fost tocmai reușită, ea având nevoie ulterior de alte operații pentru a fi ”reparată”.

Acum un an, modelul îi deschidea proces medicului și îi cerea suma de 35.000 de euro, drept pretenții. De curând a avut loc o nouă înfățișare, iar la tribunal s-ar fi produs o adevărată scenetă. Nu de altceva, dar, pare-se, medicul estetician susținea că nu ar fi operat-o pe tânăra care îi cere acum daune.

Culmea, Andreea Duță a explicat magistraților – și le-a adus și dovezi că se cunoaște cu medicul, având chiar o filmare cu câteva zile înainte de operație – că nu înțelege de ce acum neagă doctorul că ar fi intervenit chirurgical asupra ei. Iar pe conturile ei de socializare a adus noi acuzații medicului.

Fotomodelul susține că medicul nu avea dreptul de a opera

Pe contul ei de socializare, Andreea Duță a postat și câteva cuvinte. Ea a vorbit despre cazul ciudat pentru care se judecă în instanță cu medicul estetician. Iar alături de video-ul îl care se vede că ea și medicul s-au cunoscut și se pregăteau de operație, modelul a explicat ce se petrece.

”Postarea este despre procesul penal pe care îl am cu domnul doctor Delbani. În fața onoratei instanțe, astăzi (zilele trecute, n. red.) acesta a spus că eu nu am fost operată de dânsul. A dat numele unui medic pe care eu nu îl cunosc și cu care nu am avut niciodată vreo legătură. Spune că după ce mă anestezia venea un alt doctor și mă opera. Clar fără acordul sau măcar știrea mea.

Motivul pentru care aruncă vina pe alte persoane este că dânsul nu avea încă dreptul de a opera la momentul respectiv. Mai exact, până la sfârșitul anului 2019, așa cum se spune Colegiul Medicilor. (…) Acest medic nu dorește să înceteze a divulga informații false referitoare la mine, cât și la intervențiile pe care dânsul mi le-a făcut înainte de luna decembrie 2019. (…)

Nu cunosc și nu am avut legătură cu medicul căruia Delbani i-a fost rezident, din acest motiv nu îi pronunț numele. Nu intenționez să arunc vina pe cineva care nu mi-a făcut niciun rău niciodată și pe care, cu riscul de a mă repeta, spun că nici măcar nu îl cunosc personal”, a spus Andreea Duță pe .

FANATIK a încercat să îl contacteze pe medicul Delbani Mohamad. Până la ora publicării acestui material nu a răspuns întrebărilor noastre. Medicul este cunoscut în lumea mondenă de la noi ca fiind unul dintre . De altfel, multe dintre divele de la noi au apelat la serviciile sale.