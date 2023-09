Un francez, speranța triatlonului din România. Se antrenează în ape reci pentru a ajunge la JO

Cea mai mare speranță a sportului românesc pentru competiția supremă care va avea loc în vara anului viitor la Paris este fără doar și poate înotătorul David Popovici, chiar dacă acesta .

România, aproape să fie reprezentată de un francez în proba de triatlon de la JO

să reprezinte cu brio România la Jocurile Olimpice din 2024. Iar unul dintre aceștia este triatlonistul francez Felix Duchampt, care este la un pas de prinde biletele pentru Paris, dar care a făcut sacrificii enorme.

”Am înotat în ape foarte reci. Uneori la 12 grade, dar cred că uneori era mai rece de atât, pentru că regulamentul spune că dacă temperatura apei e sub 12 grade nu avem voie să înotăm. Așa că uneori cred că au fost 11 sau 10 grade, dar organizatorii au spus că sunt 12 ca să se poată concura.

De obicei iarna mă antrenez între 25 și 30 de ore pe săptămână, dar apoi, când marile curse se apropie, numărul orelor scade, undeva între 18 și 21-22 de ore de antrenament săptămânal”, a declarat Duchampt.

Pentru că se pregătește în cea mai mare parte a anului în străinătate, el nu a apucat încă să învețe limba română: ”Înțeleg limba română, mai mult sau mai puțin, pot spune chiar și câteva cuvinte, dar nu pot spune că vorbesc româna, așa că mă descurc cu franceza sau engleza”.

Îi place să gătească mâncare franțuzească

Pasionat de gătit, Felix Duchampt își face timp pentru hobby-ul său, dar recunoaște că pregătește doar preparate din bucătăria franțuzească. Ca orice străin care se respectă, din mâncarea românească se delectează cu sarmale.

”Îmi place mâncarea românească. De sarmale mi-a spus toată lumea. Au fost bune. De asemenea, îmi plac supele, îmi place mâncarea românească. Eu iubesc să gătesc. Dar în special preparate franțuzești, multe cu brânză, cartofi, legume, carne. Bucătăria franțuzească e foarte bună, așa că sunt foarte multe posibilități”, a spus trialonistul.

În puținul timp liber pe care îl are, Duchampt adoră să meargă în călătorii: ”Transivania mi-a plăcut, am vizitat-o puțin. Anul trecut am fost acolo un pic, am văzut Castelul lui Dracula și am stat în munți acolo pentru scurt timp. A fost drăguț”.

A câștigat cursa de Cupă Mondială din Columbia

Campion anul acesta la cursa de Cupă Mondială din orașul columbian Chinchina, Felix Duchampt consideră că indiferent de cât de mare e victoria, trebuie să rămâi modest. ”După o victorie sunt doar foarte fericit, nu sărbătoresc deloc într-un mod special.

Mereu trebuie să fii foarte modest, pentru că într-o cursă câștigi, într-o altă cursă nu, așa că trebuie să fii foarte umil și să sărbătorești când faci lucrurile bine, să fii fericit cu antrenamentul și cursa, dar să te concentrezi imediat pe următoarea competiție.

Pentru acest an vreau să fac o mulțime de curse bune și să adun puncte bune pentru a obține calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris, de anul viitor”, a încheiat triatlonistul francez care reprezintă România.

În afară de succesul din Columbia, el a mai obținut câteva rezultate remarcabile în acest an, precum locul 3 la Taizhou (China) sau locurile 5 la Pucon (Chile), Villarrica (Chile) și Weihai (China). Astfel, el a ajuns pe locul 90 în clasamentul pentru calificarea la Jocurile Olimpice, cu șanse foarte mari de a fi acceptat direct acolo.

Va concura la H3RO Mamaia

Felix Duchampt va concura la H3RO Mamaia, la 23 septembrie. La această ediție a competiției vor fi organizate trei Campionate Naționale pe Distanță Medie, Sprint și Ștafetă Mixtă, și două trofee Cupa României pe distanță olimpică și Supersprint, precum și proba copiilor Trikids.

Ștafeta Mixtă a devenit proba olimpică începând cu ediția Tokyo 2020, iar Federația Română de Triatlon are ca strategie dezvoltarea și pregătirea sportivilor pentru această probă încă de la vârste foarte mici.