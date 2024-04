Un jucător al Rapidului, explicații pentru debutul cu stângul din playoff: „Reușim doar cu FCSB”

Paul Iacob a analizat din începutul acestui playoff. Fundașul central al „alb-vișiniilor” nu se ferește să recunoască marele minus al echipei.

Paul Iacob știe de ce Rapid nu a reușit să se apropie de FCSB: „Este factorul psihic”

Paul Iacob consideră că Rapid a căzut în propria capcană: „Cum am anticipat după meciul cu FCSB s-a şi întâmplat. Cred că cel mai probabil este factorul psihic pentru că, să zicem că baţi cea mai buna echipă cu care încerci să lupţi pentru titlu şi apoi consideri celelate meciuri mai uşoare.

ADVERTISEMENT

Cred că asta e cea mai mare problemă, pentru că nu ne concetram la fel de tare cum o facem la meciurile cu FCSB”, a mai spus stoperul conform .

Iacob consideră că Rapid a avut și foarte mult ghinion: „Au fost şi accidentari, au fost şi meciuri când puteam scoate mai mult, au fost şi greşeli personale, au fost multe lucruri. Toţi aceşti factori au dus la poziţia pe care suntem acum”.

ADVERTISEMENT

Paul Iacob crede în continuare în titlu: „Nu știu dacă șansele au scăzut atât de mult”

Jucătorul în vârstă de 27 de ani e convins că : „Nu ştiu dacă şansele la titlu au scăzut atât de mult, dar cu siguranţă ne doare modul în care am pierdut, pentru că o echipa mare, aşa cum ne dorim să fim, nu are voie să piardă de maniera asta, cu un om în plus şi avantaj la un meci în deplasare.

Şi dacă nu luăm titlul, nu e niciun fel de problemă, pentru că noi încercăm să accedem în locurile 1-3. Încercăm să mergem în cupele europene şi cu siguranţă această creştere se va vedea de la an la an”.

ADVERTISEMENT

Iacob e convins că Rapid are tot ce trebuie pentru a câștiga SuperLiga: „Făceam aşa un inventar în vestiar şi mă uitam la fiecare jucător. Fiecare jucător din vestiarul Rapidului are câştigată Cupa, Supercupa, campionate, s-a bătut pentru ceva. S-a bătut să devină campion, s-a bătut să fie cel mai bun, deci cu siguranţă fiecare are acest ADN în el.

Într-adevăr ca să câştigi un campionat este vorba de detalii, detaliile se fac la un meci, la o fază, la deciziile arbitrului, pentru că tot vorbim de arbitri, dar consider că Rapid are această latură de campioană”.

ADVERTISEMENT

Fundașul transferat de la Chindia Târgoviște are trei goluri și o pasă decisivă în 31 de meciuri în acest sezon în tricoul Rapidului. Stoperul este evaluat de Transfermarkt la 1,5 milioane de euro.