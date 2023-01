Un jucător care și-a reziliat contractul cu Dinamo face lumină: „M-a bufnit râsul când l-am auzit pe Burcă! E o grevă inventată”

FANATIK situația tensionată de la Dinamo, precum și cu clubul.

Un jucător care și-a reziliat contractul cu Dinamo face lumină

și a ieșit la atac după declarațiile dure făcute de Ovidiu Burcă, spunând că de fapt greva a fost inventată pentru a-i face pe unii jucători să-și rezilieze contractele.

Mai mult decât atât, fostul portar al „câinilor” a continuat atacurile la adresa lui Ovidiu Burcă, mărturisind că l-a apucat râsul când a auzit discursul tehnicianului:

„Luni am spus că nu intrăm în antrenament dacă nu stă nimeni de vorbă cu noi. La 3-4 ore distanță, ne-am primit o parte din bani în cont. Domnul Elias ne-a spus că banii sunt de vineri în club, chiar nu știu.

Toată treaba cu greva a fost inventată ca să fim chemați mai mulți la reziliere.

Acum trei luni aveam 20 de milioane, adică 400 de euro. De un an stau la Săftica. Sunt mai aproape de Ploiești decât de București, unde să mă duc?”.

„N-a făcut nimeni grevă din cauza banilor, nu de-asta am fost vocali. Am văzut că domnul Burcă a spus că ne-a garantat… dar nu e adevărat, ne-a spus că nu sunt bani în conturi. Aveam șapte ani la Dinamo, intram în al optulea an.

M-a bufnit râsul când am auzit discursul domnului Burcă, a zis că nu a fost respect, dar niciodată nu s-a pus problema să nu îl respectăm, chiar niciodată. Marți mi s-a spus să mă prezint la birouri. Ni s-a spus nouă celor cinci”, a mai spus Ștefan Fara, la TV .

„Toți am primit mesaje, dar am fost informați greșit!”

„Nu am cerut explicații, eu aveam contrat până în 2025. După ultima experiență… nici nu știu ce să spun, au fost momente frumoase, pe care le-am făcut noi jucătorii împreună cu suporterii, iar cu conducerea au fost cele rele.

Majoritatea jucătorilor au primit mesaje, dar au fost informați greșit. Grupul e ok, chiar suntem ca o familie aici”, a continuat .

„Fiind liber de contract mi-e mai ușor să mă orientez și să-mi caut o echipă. Dinamo se poate bate în continuare la promovare, cu siguranță!”, a mai spus Ștefan Fara.