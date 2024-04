După meciul Rapid – FCSB, scor 4-0, un jucător al giuleștenilor pentru că nu l-a introdus în meci. Robert Niță a dezvăluit acest lucru și a discutat despre tehnicianul italian.

Un jucător de la Rapid i-a bătut obrazul lui Bergodi după 4-0 cu FCSB. „Trebuia să-mi spui că nu mă bagi”

Robert Niță a explicat de ce un jucător de la Rapid și-a permis să facă acest gest față de Bergodi după derby-ul cu FCSB. Analistul FANATIK l-a analizat pe antrenorul italian și a dezvăluit motivul pentru care s-a ajuns în acest punct.

“Cristiano Bergodi a avut de pierdut. Pentru că umanitatea, felul acesta de a dialoga, de a explica jucătorilor și de a menține atmosfera bună, la un moment dat dăunează grupului, echipei. Individual, jucătorii de percep ca pe un antrenor slab.

Ei nu zic: ‘Bă, uite că am jucat prost și ne mai dă o șansă. Am călcat pe bec am stat doar 3 zile acolo și m-a chemat înapoi. Lasă că a fost supărat’.

Păi eu știu cazul unui jucător care după meciul cu FCSB la 4-0 era puțin supărat că nu a jucat și i-a bătut obrazul lui Bergodi. Și i-a zis: ‘Trebuia să îmi spui că nu mă bagi’. Nu știu dacă Bergodi a trecut peste, probabil că da”, a declarat Robert Niță, la FANATIK SUPERLIGA.

“Niciun antrenor în ultimii 20 de ani nu a avut susținerea lui Bergodi”

Robert Niță a mai scos în evidență și faptul că din ultimii 20 de ani. Tehnicianul italian primește încredere de la conducere până la suporteri.

Toți ne-am dori să existe civilizație, să fie respect. Nu merge momentan sau acum în perioada asta în România cu fotbalistul român.

Niciun antrenor în ultimii 20 de ani, nu a beneficiat și nu a avut parte de susținerea pe care o are domnul Bergodi. Poate cu o mică excepție, Miță Iosif, datorită rapidistului mare care e, dar mai făcea niște meciuri egale.

Și o luăm cum vreți voi. De la galerie, sponsori, președinte, patroni, tot”, a spus Robert Niță, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, emisiune care e LIVE pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

“Astăzi trebuie să faci un șoc la echipă și din punct de vedere al conducerii. Nu poți să mai lași lucrurile așa. Ratezi obiectivul”, mai spus și Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA.

