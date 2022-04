Un jucător important și-a anunțat retragerea din echipa națională la 30 de ani! Mesaj emoționant

Selecționerul Edi Iordănescu se confruntă cu o problemă neașteptată, cu doar două luni înaintea debutului în noua ediție a Ligii Națiunilor. Unul dintre fotbaliștii importanți ai naționalei și-a anunțat retragerea.

Alin Toșca: ”Au fost 7 ani minunați”

Apărătorul Alin Toșca a decis să pună capăt carierei sub ”tricolor” deși, la 30 de ani era unul dintre fotbaliștii pe care selecționerul Edi Iordănescu conta în campania din Liga Națiunilor care va începe în luna iunie.

Fostul campion al României, cu Steaua, și al Greciei, cu PAOK Salonic, și-a luat rămas bun de la suporterii echipei naționale printr-o emoționantă scrisoare deschisă.

a explicat că a recurs la această metodă pentru a evita orice speculație cu privire la decizia sa de a renunța să mai joace sub ”tricolor”.

”Astăzi închid un capitol, au fost 7 ani minunați, fiecare dintre ei însemnând meciuri pentru mine în tricoul echipei naționale. Oricând, oricum, pe orice post, am fost gata să dau totul și chiar am dat totul pentru România.

Decizia mea nu a fost influențată de nimic din tot ce înseamnă echipa națională, atmosferă, coechipieri, staff, suporteri, Federație. Pentru a evita orice speculații, vă asigur că retragerea mea nu a fost nici cauzată, nici încurajată de Edward Iordănescu.

Ne cunoaștem de ani buni, am încredere în capacitatea lui de a găsi alte soluții și sunt sigur că România se poate califica la EURO 2024! De aceea, vă rog să îmi respectați decizia fără a crea în jurul acesteia discuții și speculații fără adevăr. Nu mi-ar face bine nici mie, nici echipei naționale.

Am avut o relație fără urmă de conflict cu toți selecționerii cu care am lucrat, staff-urile lor tehnice și staff-urile suport de la echipa națională. Cu toți coechipierii mei, cărora le mulțumesc.

De asemenea, am construit o relație corectă și de respect cu reprezentanții Federației, în toți acești ani. Am apreciat mereu sprijinul suporterilor și am încercat să le răspund cu tot ce am mai bun ca fotbalist.

Fiecăruia din cei de mai sus le mulțumesc pentru încrederea acordată și pentru ajutorul pe care l-am primit. Le urez coechipierilor mei mult succes și noroc! Am fost, sunt și voi rămâne mereu suporterul necondiționat al echipei naționale. Hai România!”, a transmis fotbalistul legitimat la Gaziantep, citat de .

Edi Iordănescu: ”Sunt mâhnit. Ra în planurile mele”

nu și-a ascuns regretul vis-a-vis de decizia apărătorului de 30 de ani. Iordănescu a mărturisit că Alin Toșca era unul dintre jucătorii pe care spera să se poată baza în următoarea campaniei a primei reprezentative, în Liga Națiunilor.

”Sunt mâhnit pentru că echipa națională pierde un jucător important. Îl cunosc de mult timp pe Alin, l-am apreciat totdeauna, mi-am dorit cândva chiar să colaborăm la nivel de club și au fost discuții în acest sens.

Acum, în mod cert, era un jucător în planurile mele la echipa națională. Am vorbit cu el în mai multe rânduri despre decizia pe care a luat-o și motivele ei care sunt personale, trebuie să îi respect hotărârea construită în timp.

Îmi doresc foarte mult ca acest moment să producă un efect de creștere a responsabilității pentru toți jucătorii din circuitul naționalei, astfel încât ei să muncească și mai mult, să demonstreze și mai mult prin prestațiile lor la nivel de club că merită să ajungă în lotul României.

Ne așteaptă patru meciuri extrem de importante în luna iunie, grupate într-un format fără precedent în ultimele decenii și care ne va solicita la maximum resursele fizice și de concentrare.

Îi mulțumesc lui Alin pentru perioada carierei în tricoul României și nu pot să îmi doresc pentru el decât să fie împăcat, să aibă sănătate și succes în continuarea carierei la nivel de club”, a spus selecționerul pentru sursa citată.

România debutează în Muntenegru în noua ediție a Ligii Națiunilor

Prima reprezentativă de fotbal a României , atunci când sunt programate primele patru etape din ediția 20222023 a Ligii Națiunilor.

Primul meci pentru selecționata lui Edi Iordănescu se va disputa pe 4 iunie, în deplasare, cu Muntenegru. Bosnia-Herțegovina și Finlanda sunt celelalte adversare ale tricolorilor.

Programul complet al României în Liga Națiunilor: