Un mort și 12 persoane dispărute după explozia unei clădiri aflată pe o insulă britanică din Canalul Mânecii Video

O persoană a murit și alte 12 sunt date dispărute în urma exploziei puternice produse din cauza unei scurgeri de gaze.

Potrivit BBC, o persoană a murit şi 12 sunt date dispărute în urma unei explozii foarte puternice care s-a produs într-o clădire rezidențială cu trei etaje din Insula Jersey, teritoriu dependent al Coroanei britanice, situat în Canalul Mânecii.

“Avem o clădire cu trei etaje care s-a prăbuşit complet”, a declarat şeful poliţiei locale, Robin Smith, citat de BBC News.

Acesta a precizat că , notând că s-a împrăștiat asemenea unei clătite.

Explozia puternică s-a produs în jurul orei locale 4.00, iar echipele de salvatori caută și acum supraviețuitori.

