Un nou caz cutremurător iese la iveală după moartea gravidei din Botoșani. Raluca a implorat ore întregi să fie ajutată să nască

Raluca și Andrei Bucșă și-au dorit foarte mult să devină părinți și după șapte ani de chinuri și tratamente costisitoare au aflat că un nou membru se va alătura familiei lor. Povestea lor a fost foarte aproape de a se transforma într-o tragedie atunci când tânăra a ajuns la maternitate să nască. Norocul a ținut totuși cu gravida din Botoșani, iar mama și pruncul au supraviețuit, chiar dacă fetița s-a născut cu probleme de sănătate.

Un nou caz cutremurător, după moartea gravidei din Botoșani

Pentru a-i asigura cele mai bune șanse copilului nenăscut, Raluca Bucșă a căutat un obstetrician bun care să o monitorizeze pe durata sarcinii. După ce a primit mai multe recomandări a optat pentru o doctoriță care profesa , cât și într-un cabinet privat.

„Am sunat la cabinetul privat pentru o programare. Doctorița era în concediu și mi s-a recomandat să merg la Urgențe să fac un ecograf care să confirme sarcina și mai ales să se constate dacă este intrauterină”, își amintește femeia pentru .

După o experiență neplăcută cu medicul care era atunci de gardă, femeia a decis să rămână la doctorița care îi fusese recomandată. „Am rămas timp de 9 luni la doctorița inițială, la fiecare control eram plină de emoții. Ajungeam acasă cumva nemulțumită că era cam rece, iar la mesaje răspundea foarte, foarte greu. M-am gândit că este foarte, foarte ocupată, pentru că era și foarte recomandată și probabil așa sunt toți doctorii care au mulți pacienți.”

Ultimul control a fost la 36 de săptămâni de sarcină când a fost estimată și data nașterii. În jurul datei de 13 martie. Apoi, medicul Ralucăi Bucșă a chemat-o la un consult la Maternitate, în data de 14 martie, când era de gardă. Doar că bebelușul a avut alte planuri.

„Pe 12 martie, în jurul orei 13:00 am ajuns la Maternitate cu apa ruptă. Mi-au făcut internare și am urcat în salon, aveam dilatație 1. Mi-au spus că sună ei doctorul meu, dar să-l sun și eu. Am sunat dar nu mi-a răspuns, am dat SMS, tot fără niciun răspuns. Am mai încercat să sun în repetate rânduri fără niciun răspuns, la un moment dat avea și telefonul închis”, a mai relatat Raluca Bucșă.

15 ore de dureri cumplite

Din cauza panicii, tensiunea tinerei mame a urcat la 17. „Tot veneau asistentele să verifice tensiunea, dar nu-mi zicea nimeni cât am. Nici asistentele nu au dat de doctoriță până la ora 18:00 când am înțeles că ar fi transmis să mi se bage perfuzie pentru dilatație. Zis și făcut. La ora 1:00 noaptea aveam dilatația 8 de două ore și copilul nu cobora. Dureri din ce în ce mai mari.”

În cele 15 ore de chinuri, Raluca Bucșă i-a trimis mai multe mesaje doctoriței la care nu a primit niciun răspuns. „O rugam să vină că nu mai suport durerile, aveam contracții din două în două minute și îmi venea să mă urc pe pereți”, mai spune femeia.

După 15 ore de când a fost internată, femeia a aflat, după ce a auzit discuția între două asistente că medicul ei anunțase că vine peste o ora și jumătate să-i facă cezariana. „La ora 4:00 a venit o asistentă să îmi ia sânge și a întrebat dacă am analizele făcute și tot atunci am auzit că vorbea cu altă asistentă că i-a spus doctorița să mă pregătească pe la 5:30 pentru cezariană, că vine ea și oricum cezariană îmi făcea de la început. Atunci am crezut că înnebunesc de durere și de nervi. Ceri să mi se facă perfuzie pentru dilatație de la ora 18:00 și mă ții în dureri ca pe un animal, ca până la urmă să faci cezariană.”

A născut o fetiță cu probleme de sănătate

Până la urmă, Raluca Bucșă a născut ajutată de medicul de gardă. „Urlam de câteva ore bune în salon și împingeam cum puteam la fiecare contracție. Am întrebat asistentele dacă nu pot să nasc cu ele, cu moașa, cu doctorița de gardă, că eu nu mai pot. Nu se bagă nimeni peste medicul tău, dacă el a spus că vine. Acesta a fost răspunsul pe care l-am primit.

La ora 4:50 s-a născut minunea mea, cu voia Domnului. La naștere copilul a primit scorul 6. Nu am auzit-o plângând pentru că abia reușea să respire. Era vânătă toată. Doctorița neonatolog mi-a zis: o vedeți, dar nu e bine deloc. Mă rugam neîncetat cât îi făceau manevre să respire. Au pus asistentele să îmi sune doctorița să vină să mă coase.

Și acum îmi amintesc cum a intrat cu un rânjet până la urechi: ți-am zis că la 5:00 naști. La copil nici nu s-a uitat. O oră a durat să mă coase și am simțit fiecare ac. Am stat până pe data de 15 martie în același salon, pentru că mi-a uitat înăuntru pansamentele.”

Fetița, Iustina Teodora, a fost dusă la terapie intensivă. Din cauza complicațiilor de la naștere a rămas cu o serie de afecțiuni cardiace. „I-au descoperit niște malformații la inimioară, niște chestii care nu s-au închis. Am fost la control la Suceava la un doctor care ne-a speriat foarte tare, după care am decis să mai încercăm și în altă parte. Ne-am adresat unei doctorițe din Iași care ne-a spus că sunt niște probleme care trebuie reglate pe parcurs și trebuie să ținem situația sub control. Undeva prin noiembrie sperăm să avem ultimul control”, a relatat tatăl micuței, Andrei Bucșă.

De ce s-au decis să facă publică povestea?

Deși familia Bucșă a ales să nu sesizeze organele abilitate și să se concentreze pe sănătatea fetiței, a decis să-și facă publică povestea după ce a aflat de .

„Am simțit o revoltă foarte mare când am văzut că a murit Alexandra. De când am aflat de moartea ei în fiecare zi merg la proteste și particip activ acolo. Și vreau să fac publică povestea pentru că vreau să nu se mai întâmple și la altcineva. Pentru că anul trecut putea să fie soția mea. Luni au îngropat-o pe Alexandra și mâine pot fi alte mame.

Plus alte povești și alte povești reale pe care le-am auzit din Maternitate de la soția mea, în care vin fetele de la țară, necăjite, vai de capul lor și unele strigă, altele nu strigă pe acolo, și vine infirmiera sau asistenta și-i spune: dar de ce urli, când ai stat crăcănată nu urlai? Astea nu sunt vorbe de spus. Eu sunt bărbat, dar probabil că în pielea unei mame care-și dorește un copil nu poți să știi exact ce e.”