Un nou episod în scandalul de agresiune sexuală din China: jucătoarea de tenis Shuai Peng a fost dată dispărută

Shuai Peng a fost pe primul loc WTA la dublu în februarie 2014 (într-o perioadă în care juca alături de Hsieh Su-wei din Taipei) și pe 14 la simplu, în august 2011.

Are două titluri de Mare Șlem cucerite la dublu (în 2013 la Wimbledon și în 2014 la French Open), ambele alături de Hsieh Su-wei, plus o finală la Australian Open (cu Andrea Hlavackova din Cehia) și o semifinală la US Open (cu Sania Mirza), ambele în 2017.

Cea mai bună performanță la simplu este semifinala din 2014, la US Open, când a abandonat în meciul cu daneza Caroline Wozniacki, la 7-6 (1), 4-3 pentru jucătoarea europeană.

Shuai Peng a fost invitată la o cină alături de Zhang Gaoli

Săptămâna trecută, marți, mai precis, Shuai Peng a făcut unele dezvăluiri pe o rețea de socializare, dar care au dispărut imediat. Ea a povestit că a fost invitată la o cină alături de Zhang Gaoli, vicepremier al Chinei între 2013 și 2018, și de soția acestuia.

„În acea seară nu am fost de acord și am început să plâng. Știu că nu pot să povestesc totul clar și că n-are niciun rost să povestesc acum, dar tot vreau să zic acest lucru. Am fost foarte speriată atunci, nu știam ce se va întâmpla”, a spus Shuai Peng, potrivit .

Sportiva chineză, care anul trecut a jucat doar 11 meciuri (ultimul – pe 25 februarie, la Doha), iar anul acesta niciunul, a recunoscut că a avut o aventură cu Zhang Gaoli și că politicianul a făcut totul pentru a ține relația secretă.

Îngrijorare cu privire la ce i s-ar putea întâmpla lui Shuai Peng

La foarte scurt timp după apariția acelor dezvăluiri, care au fost șterse de către autoritățile chineze, Lu Pin, o militantă feministă chineză din Statele Unite, care a lucrat în China până în 2015, când guvernul a reținut cinci dintre colegii ei, a făcut unele remarci.

„Suntem cu toții foarte îngrijorați în legătură cu ceea ce se va întâmpla cu ea. În același timp, simțim că s-a întâmplat ceva foarte important, din moment ce a făcut acele dezvăluiri”, a declarat ea.

Shuai Peng nu a mai dat niciun semn de viață din 3 noiembrie

Și previziunile ei s-au adeverit. Shuai Peng nu a mai dat niciun semn de viață din momentul în care a făcut acele dezvăluiri.

„Este destul de exploziv. Tocmai de aceea mișcarea feministă este văzută ca o amenințare la adresa guvernului comunist”, a precizat Leta Hong Fincher, autoarea cărții „Betraying Big Brother”, o carte despre feminismul în China.

Miercuri, 3 noiembrie, Washington Post a dorit să ia legătura cu sportiva, dar nu a răspuns nimeni. În plus, nici Biroul de Informații al Consiliului de Stat al Chinei nu a răspuns la o solicitare trimisă prin fax, în care se dorea un punct de vedere al lui Shuai Peng.

Shuai Peng a fost suspendată, în 2018, pentru încălcarea regulilor anticorupţie

De precizat că , timp de şase luni și amendată cu 10.000 de dolari pentru încălcarea regulilor anticorupţie. Jumătate din pedeapsă a fost cu suspendare, astfel că ea a revenit în competiţii pe 8 noiembrie.

Tennis Integrity Unit (TIU) a găsit-o vinovată pe Shuai Peng că s-a folosit de constrângere şi a oferit o recompensă financiară partenerei ei de dublu, pentru ca aceasta să se retragă de pe tabloul de dublu al turneului de la Wimbledon, în 2017.

Forul internațional nu a oferit prea multe informaţii, dar se pare că Shuai Peng ar fi încercat să-şi schimbe partenera de dublu după ce perioada de înscriere a expirat.

În cauză ar fi belgianca Alison Van Uytvanck, iar incidentul a avut loc înaintea tragerii la sorţi a meciurilor de pe tablou. Până la urmă, sportiva din China nu a mai jucat la Wimbledon.