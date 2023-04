Un oficial FRF garantează pentru neimplicarea lui Răzvan Burleanu în arbitraj: „Dacă aș simți, aș pleca din federație!”. Video exclusiv

Andrei Vochin i-a luat apărarea lui Răzvan Burleanu , după declarațiile dure ale lui Gigi Becali la adresa președintelui FRF. Fostul jurnalist e convins că Burleanu nu are niciun amestec.

Andrei Vochin face scut în jurul lui Răzvan Burleanu: „Nu cred nici 1%, nici 0,1% din ceea ce spune”

Consilierul FRF garantează pentru neimplicarea lui Răzvan Burleanu în arbitrajele din SuperLiga: „Sigur că fiind în interior sunt subiectiv și trebuie să mă luați așa cum sunt, da? Nu cred nici 1%, nici 0,1% din ceea ce spune. Am trăit în perioada asta de zece ani la federație momente de genul ăsta, când orice se întâmpla, președintele era de vină”.

ADVERTISEMENT

Nu. La meciul ăsta, dacă trebuie să facem o analiză, sau cine să facă această analiză, Comisia Centrală a Arbitrilor, trebuie să o facă strict pe arbitrajul lui Feșnic și pe a celui din cabina VAR, al lui Vidican”, .

Ba, mai mult, Vochin amenință că își va da demisia dacă va seziza orice interferențe la comisii: „Pentru că atâta vreme cât se știe foarte clar că președintele federației nu intervine, nu a intervenit și nu va intervine niciodată într-o decizie a Comisiei Centrale a Arrbitrilor. Și nici acum nu o va face. Nu are cum să o facă. Nu are această pârghie. Cred că dacă aș simți că face lucrul ăsta, eu aș pleca din federație. Eu am venit lângă un om corect, pe care așa l-am perceput”.

ADVERTISEMENT

Andrei Vochin: „Nu m-ați mai vedea la federație pe mine. Nu se pune problema de așa ceva!”

Oficialul FRF a admis că FCSB a fost dezavantajată clar de arbitrajul de la meciul cu Rapid și e sigur că brigada de arbitri va plăti: „Dacă aș simți că face lucrul ăsta, nu m-ați mai vedea la federație pe mine. Deci nu se pune problema de așa ceva. Trebuie însă să vadă exact cei care sunt în măsură să analizeze, ce s-a întâmplat în legătură cu fazele alea și ce măsuri se iau după.

N-am de ce să mă feresc. Până la urmă nu discutăm despre un meci pe care nu l-a văzut nimeni. L-a văzut toată lumea. Acuma eu cred că analiza asta va fi făcută. De ce spun asta? Pentru că am văzut și în cazul unui arbitru foarte lăudat și care până la accidentul pe care l-a avut era arbitrul numărul unu al României: Ovidiu Hațegan”.

ADVERTISEMENT

CCA i-a dat ca exemplu pe Hațegan și Kovacs

Andrei Vochin e de părere că Horațiu Feșnic nu va rămâne nepedepsit: „El a fost reținut de la delegări! Că e și altă teorie: Domne, de ce n-a fost delegat Hațegan în cabina VAR? Să spunem că pot să admit lucrul ăsta, că ți-ai dori ca toate meciurile să fie arbitrate de Hațegan la VAR și Kovacs la centru.

Doar că Hațegan în etapa a 16-a la meciul Rapid – CFR Cluj a fost în cabina VAR și Rapid a beneficiat de două penalty-uri și care s-au discutat în spațiul public. Faulturi și așa mai departe. CCA a analizat și Hațegan a fost oprit de la delegări. Eu cred că dacă a fost oprit Hațegan sau Kovacs, va fi oprit și Feșnic. CCA va analiza cu siguranță”.

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA este live de la 10:30 în fiecare zi de luni până vineri, și poate fi urmărită pe site-ul FANATIK, dar și pe canalul de , de la pagina de la contul FANATIK de pe Tik-Tok. Și nu uitați pagina de