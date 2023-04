Un stareţ trădat în dragoste de amantă a rămas fără mănăstire. Culisele scandalului amoros de la Someşul Rece

Şantaj sentimental şi scandal amoros în sânul bisericii. Arsenie Gălăţean, starețul Mănăstirii Someşul Rece, din Cluj, a fost schimbat din funcție și i s-a interzis să mai oficieze slujbe religioase, după ce o femeie cu care a avut o relaţie l-a pârât superiorilor.

Preotul spune că femeia s-a răzbunat pentru că nu voia să se căsătorească cu ea

Arsenie Gălăţean are 54 de ani, s-a călugărit în 1998, iar acum este convins că motivul răzbunării femeii de 30 de ani este legat de faptul că el nu a vrut nici în ruptul capului să renunţe la haina monahală, care îi interzice căsătoria.

“I-am trimis femeii un clip video pentru că o iubeam și ea mă iubea pe mine. A vrut să ne căsătorim, dar eu nu am vrut să renunț la chemarea mea. Filmarea a ajuns la Mitropolie și am fost sancționat. Am fost dat jos din funcția de stareț și nu mai am voie să oficiez slujbe”, a declarat Arsenie Gălăţean, pentru .

În ciuda scandalului şi a , fostul stareţ şi-ar dori să-şi continue viaţa ca simplu călugăr chiar la mănăstirea pe care a condus-o. În consecinţă el a solicitat o audienţă la Mitropolitul Clujului, unde să-şi spună păsurile.

Ştiri de Cluj a aflat că femeia din cauza căreia a fost schimbat din funcţie este originară din Sibiu și a fost la Mănăstirea Someșul Rece de câteva ori. prin intermediul rețelelor de socializare.

“Conform unor surse, este posibil ca aici să avem de-a face cu un caz clar de șantaj și încercare de obținere de foloase, pentru că preotul i-a cumpărat bunuri și ar fi luat bani chiar din fondurile locale”, scriu jurnaliştii de la publicaţia citată.

În urmă cu doi ani, într-o emisiune tv, ieromonahul Arsenie Gălăţean vorbea astfel referindu-se despre divorţ: “Îi este foarte ușor și Scripturii să țină încătușată viața omului într-un calvar, doar în ideea pocăinței omului. Mai ales, că Scriptura știe și cunoaște căderea și ridicarea omului.

Eu cred că viața omului nu poate fi analizată și ținută în lanțuri de anumite criterii scripturistice, pentru că viața pune în valoare infinite conjuncturi pe care Scriptura nu le-a pus în lumină categoric”.

Pe numele său de mirean Mircea Gălăţean, fostul stareţ de la Mănăstirea Someşul Rece spune că a fost rocker în tinereţe. “Eram un rocker şi un rebel fără cauză – iar ţinuta mea era de punkist şi hippiot”, spunea acesta, într-un interviu din 2016.