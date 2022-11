Un suporter al Canadei, gata să intre în istorie! Planul nebunesc care îl duce direct în Cartea Recordurilor!

Lee Kormish, un suporter al Canadei, va încerca să doboare recordul mondial la cele mai multe meciuri vizionate în cadrul unei singure ediții a Cupei Mondiale. Recordul este deținut în prezent de fanul sud-african Thulani Ngcobo, care a participat la 31 de meciuri în 2010, la Campionatul Mondial din Africa de Sud.

Un suporter canadian vrea să intre în Cartea Recordurilor. Va încerca să frecventeze cele mai multe meciuri la o singură Cupă Mondială

și le va înfrunta pe Croația, Belgia și Maroc. Pe lângă faptul că își va putea susține pe viu echipa favorită, Lee Kormish va încerca să intre direct în Cartea Recordurilor.

Recordul de cele mai multe meciuri urmărite din tribune la o singură ediție a unei Cupe Mondiale îi aparține lui Thulani Ngcobo, un fan sud-african, care a vizionat din tribună 31 de meciuri la Cupa Mondială din 2010. Totuși, Lee Kormish are intenții mărețe, iar dacă totul decurge conform planului ar urma să asiste de pe stadion la 41 de meciuri ale .

„Nu este ușor și este de lucru, dar îmi place la nebunie”, a declarat Lee Kormish, în vârstă de 44 de ani, la aeroportul din Doha, capitala Qatarului, pentru .

Planul pus la cale de Lee Kormish pentru a intra în Cartea Recordurilor

Canada participă la o Cupă Mondială pentru prima oară din 1986, iar Lee Kormish va încerca să celebreze performanța prin a doborî recordul mondial la cele mai multe meciuri frecventate la o singură ediție a Cupei Mondiale.

Suporterul canadian are în plan să participe la fiecare meci repartizat pe cele opt stadioane și va avea nevoie de doi martori la fiecare partidă pentru a confirma că a fost pe scaun pe toată durata jocului. Fără pauze de baie pe durata întâlnirii.

„Toată viața mea am așteptat asta și am fost atât de pasionat. Am avut atâtea vremuri întunecate”, a declarat Kormish. Fanul naționalei Canadei a dezvăluit că, până acum, cea mai grea parte a fost achiziționarea biletelor.

Lee Kormish: „Meciurile Canadei sunt inima și sufletul meu”

Deși va urmări o mulțime de partide în încercarea de a doborî recordul mondial, Lee Kormish a dezvăluit că cea mai mare însemnătate o au partidele Canadei. Suporterul candian a mărturisit că a participat deja la meciul amical al echipei favorite împotriva Japoniei, scor 2-1.

„Doha a fost transformată într-un vis al iubitorilor de fotbal, cu bannere, afișe, mingi de fotbal și proiecții luminoase peste tot în capitală ale celor mai mari jucători ai turneului”, a spus Kormish.

„Emoția este palpabilă. Meciurile Canadei sunt inima și sufletul meu.Cat de tare e asta? Canada este aici în momentul în care un canadian va intra în Cartea Recordurilor”, a adăugat el.