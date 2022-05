Un suporter fanatic al Craiovei și-a vopsit casa în culorile Universității: „Când a venit soția din Italia a rămas fără cuvinte!” Exclusiv

Un fan oltean și-a decorat casa în culorile echipei de suflet, Universitatea Craiova. Marian Dima trăiește în Balș, județul Olt, și este suporterul „Științei” din 1964, anul în care „Știința” reușea să promoveze în prima divizie a fotbalului românesc.

Marian Dima și-a vopsit casa în culorile Universității Craiova: „Iubesc foarte mult această echipă”

Un suporter înfocat al Universității Craiova a decis să își decoreze casa în culorile „Campioanei unei mari iubiri”. Marian Dima a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că pasiunea pentru „Știința” a început în urmă cu 60 de ani, atunci când formația din Bănie reușea să promoveze în Divizia A.

„Sunt suporterul Universității Craiova din 1964, de când a promovat pe prima scenă a fotbalului românesc. Merg la partidele lor de 60 de ani, „Știința” mi-a intrat în suflet de la 13 ani. Am fost mereu la meciurile de pe teren propriu ale Craiovei, iar când eram mai tinerel mergeam și în partidele care se jucau în deplasare”, a declarat Marian Dima.

Fanul „alb-albaștrilor” a spus că a prins momentul potrivit să își vopsească casa în culorile Universității Craiova, atunci când soția sa a plecat în Italia. Acesta spune că a mai încercat să facă mici modificări în trecut, însă nu au rezistat foarte mult din cauza faptului că nevasta nu era de acord.

„Iubesc foarte mult această echipă, Universitatea Craiova. Am prins momentul să îmi decorez casa în culorile clubului, atunci când soția mea a plecat în Italia. Am mai făcut înainte câteva modificări casei, însă soția mea a dat cu vopsea peste și a refăcut casa”, a spus suporterul de 73 de ani al „Științei”.

„La 5 dimineața s-a trezit și s-a urcat pe scară să vopsească pereții casei. Un vecin a întrebat-o ce face acolo la ora aceea și i-a răspuns că încearcă să repare ceea ce am făcut eu. Când a fost plecată în Italia am prins momentul potrivit să decorez casa în culorile Universității Craiova, atât in interior, cât și în exterior”, povestește Marian Dima pentru FANATIK.

„Când soția a venit din Italia a fost uimită, dar nu avea ce să mai zică. I-am spus că este mai frumos așa. Într-o cameră am sigla Universității Craiova și în alta pereții sunt vopsiți în alb-albastru, iar pe ei stă tabloul lui Adrian Păunescu”, a mărturisit suporterul infocat al „alb-albaștrilor”.

„Îmi voi aminti mereu cu drag de evoluțiile lui Ilie Balaci, Marcu sau Ion Oblemenco”

Marian Dima dezvăluie că a trăit o perioadă extraordinară ca suporter al Universității Craiova, atunci când Ion Oblemenco, Dumitru Marcu sau Ilie Balaci jucau pentru „Știința”. Acesta a mărturisit că în tinerețe îi aștepta cu orele pe fotbaliștii formației din Bănie pe stadion.

„În perioada „Craiovei Maxima” lucram în Bănie și puteam să merg mult mai des în deplasările lor. Îmi voi aminti mereu cu drag de evoluțiile lui Ilie Balaci, Marcu sau Ion Oblemenco. Prima dată am fost la meciurile Universității Craiova pe stadionul „Tineretului”. Dacă meciul era după-amiază plecam spre stadion de dimineață, ne luam de mâncare și așteptam echipa câteva ore bune”, a declarat Marian Dima pentru FANATIK.

Deși este suporterul de 60 de ani, Marian Dima a spus că a vizionat foarte rar meciurile echipei favorite din galerie. Acesta a declarat că preferă să fie atent la desfășurarea partidei și să își ocupe un loc în alt sector al stadionului „Ion Oblemenco”.

„Foarte rar am stat în galeria Universității Craiova, doar când plecam în deplasare stăteam cu membrii peluzei. Nu puteam să stau în galerie deoarece trebuie să te ocupi de întreținerea atmosferei, nu puteai să te uiți foarte atent la meci. În galerie savuram altcumva victoria Craiovei”, a spus fanul înfocat al oltenilor.

A fost la derby-ul cu FCSB și urmează să fie prezent pe stadion și la returul cu Sepsi: „O să fie o atmosferă de nota 10”

Ajuns la 73 de ani, Marian Dima este nelipsit de la meciurile pe care Universitatea Craiova le dispută pe stadionul „Ion Oblemenco”. Acesta a declarat că a fost în tribunele arenei din Bănie și la , însă nu a plecat dezamăgit de pe stadion.

„Am fost la meciul cu FCSB și pentru mine a fost extraordinar de frumos, chiar și dacă am pierdut. Înfrângerea nu m-a afectat pentru că în acest moment, Universitatea Craiova nu poate să urce mai sus de locul 3. Înainte de meci eram convins că nu putem termina pe poziția secundă”, a declarat suporterul oltenilor.

Marian Dima va merge să îi susțină pe „juveți” și la meciul din a doua manșă a semifinalelor Cupei României, cu Sepsi Sfântu Gheorghe. Acesta este convins că pe stadion va fi o atmosferă extraordinară, chiar și dacă nu crede că numărul de suporteri va fi la fel de mare ca în partida anterioară.

„O să fiu prezent la meciul din Cupa României, cu Sepsi. O să fie o atmosferă de nota 10 pe stadion, pentru că toți ne dorim foarte mulți victoria. Mi-aș dori să ajungem în finală și apoi să o câștigăm. Chiar dacă Sepsi ne-a învins la Sfântu Gheorghe, eu cred că ne vom califica în finală”, a declarat Marian Dima în exclusivitate pentru FANATIK.