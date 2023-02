Un suporter turc, mesaj emoţionant înainte de Universitatea Craiova – CFR Cluj: “Mulţumim tuturor românilor pentru că au trimis ajutoare!”. Video exclusiv

meciul cu CFR Cluj că este alături de de poporul turc şi poporul sirian. Astfel, fanii au fost invitaţi să doneze pentru ajutorarea persoanelor defavorizate, iar supoterii turci şi sirieni au avut intrarea gratuită la derby.

Un suporter turc, mesaj emoţionant înainte de Universitatea Craiova – CFR Cluj: “Mulţumim foarte mult tuturor românilor”

Înaintea meciului, doi copii de origine turcă şi doi de origine siriană au fost aduşi pe gazon, acolo unde şi-au făcut poze cu jucătorii celor două echipe. Apoi, a fost ţinut un moment de reculegere pentru victimele cutremurului din Turcia şi Siria, dar şi pentru comentatorul sportiv, .

Reporterul FANATIK prezent la stadion a vorbit cu un suporter turc înainte de meci. Meysem este stabilit de 15 ani la noi în ţară şi este căsătorit cu o româncă. Suporterul a transmis un mesaj emoţionant:

“Ţinem cu alb-albastru, mulţumim foarte mult tuturor românilor care au trimis ajutoare. Eu urmăresc foarte mult pe internet şi este o durere foarte mare. Să dea Dumnezeu să nu se mai întâmplă. Şi pentru gestul Universităţii Craiova mulţumesc.

“Foarte multe rude am încă sub pământ şi în a cincea zi nu prea este timp de salvat”

Am foarte multe rude (n.r. în zonele afectate). Foarte multe rude am încă sub pământ şi în a cincea zi nu prea este timp de salvat. Dar, Dumnezeu cu mila! Eu am 15 ani în România, sunt căsătorit cu o româncă.

Aş vrea să mulţumesc la toată planeta pentru ajutor, de la fiecare ţară, mai ales România, care a trimis foarte repede ajutoare. Nu pot să enumăr toate ţările, pentru că au fost foarte multe alături de noi”, a spus Meysem pentru FANATIK.

Universitatea Craiova, mesaj de solidaritate pentru victimele cutremurului din Turcia şi Siria

De altfel, Universitatea Craiova a anunţat că acest derby va transmite un mesaj de solidaritate faţă de Turcia şi Siria, după cutremurul devastator de la începutul săptămânii:

“Derby-ul din această seară dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj se va disputa sub cupola solidarității față de Turcia și Siria, ca urmare a cataclismului natural ce a răpit suflete nevinovate.

În acest sens, clubul nostru a hotărât să le ofere accesul liber tuturor cetățenilor turci și sirieni la disputa din „Vulcanul” alb-albastru, ora 20:00”, a precizat clubul.

