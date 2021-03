Un tânăr a făcut 37 de operații la nivelul feței. S-a născut cu o boală genetică necunoscută

Un tânăr din Statele Unite ale Americii a fost nevoit să facă 37 de operații la nivelul feței din cauza unei boli genetice necunoscute cu care a venit pe lume. Medicii spun că una dintre părțile feței sale a suferit o creștere anormală în copilărie.

Nathan, așa cum se numește tânărul din Orlando, Florida, a povestit într-un documentar publicat pe canalul de Youtube Truly, că partea stângă a feței sale s-a dezvoltat normal, în timp ce dreapta a trebuit să fie reconstruită cu ajutorul intervențiilor.

Băiatul a mărturisit că s-a născut fără nas și fără maxilar, părți pe care medicii au fost nevoiți să le reconstruiască de-a lungul anilor din oase luate din coaste. Costul total al operațiilor este unul uriaș, ridicându-se la peste 1 milion de dolari.

Americanul cu 37 de operații la față din cauza unei boli. Cât au costat intervențiile

„Nu am avut nas când creșteam. Au luat un os din coaste și mi-au făcut nas. Nu am maxilar, mi-au luat tot din coaste. Condiția mea nu are nume, așa că îi spunem sindromul Nathan.

Am auzit că atunci când mă aflam în burta mamei, m-am înclinat pe partea dreaptă, și din acest motiv nu s-a dezvoltat. Am avut, în total, 37 de operații și estimez că au costat peste 1 milion de dolari”, a declarat americanul.

Nathan a mărturisit că aspectul fizic i-a afectat foarte mult condiția și viața obișnuită de zi cu zi. Tânărul a suferit enorm din cauza acestei boli genetice grave, în copilărie fiind adesea ținta glumelor și atacurilor din partea celor de seama sa.

„Nu mi-a zis nimeni, dar cred că unele fete de care mi-a plăcut nu m-au plăcut și ele din cauza feței. Unul dintre lucrurile care îmi place la fața mea e ochiul meu fals, clar. Pot să-l scot, să fac glume cu alți copii. Dar, sincer, toată fața. O iubesc. Mă face să fiu cine sunt.”

Prietenii mei sunt foarte importanți. Părinții și prietenii influențează genul de persoană care vei ajunge să fii. Joc baseball de aproape 8 ani, aș zice”, a mai spus Nathan, care a avut parte de toată susținerea familiei.

Vicky, mama lui Nathan, a declarat că a aflat despre boala de care suferă băiatul în perioada în care era însărcinată în 12 săptămâni. Femeia este conștientă că facturile operațiilor sunt uriașe, însă nu se lasă bătută și luptă ca fiul său să aibă o viață normală.

Americanul a suferit prima sa operație pe când avea numai două săptămâni de viață, momentul fiind unul fericit pentru toată lumea pentru că atunci a zâmbit pentru prima oară de când se născuse.

„Lucrurile nu au fost ușoare pentru el, dar e foarte puternic. Mă învață multe. Mă învață cum să fiu un părinte mai bun”, a adăugat tatăl lui Nathan.