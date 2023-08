Un turist polonez a murit în Munții Făgăraș. Elicopterul SMURD nu a putut să intervină

Un turist din Polonia a suferit un stop cardio-respirator și a murit vineri după-amiază, în timpul unei drumeții în Masivul Făgăraș. Incidentul a avut loc în zona Trei Pași de Moarte – Nerlinger, la intersecția județelor Brașov, Sibiu și Argeș. Persoana a fost însoțită de un grup de drumeți atunci când i s-a făcut rău.

Un polonez a murit în Munții Făgăraș

După primirea apelului la numărul de urgență 112, echipele Salvamont din Argeș și Sibiu s-au deplasat la locul incidentului pentru a interveni. Specialiștii au încercat să îl resuscite pe turist, iar pentru sprijin, Din nefericire, eforturile lor nu au reușit să îl salveze.

ADVERTISEMENT

O situație neașteptată a intervenit din cauza legislației existente. Elicopterul SMURD nu are permisiunea de a prelua cadavre, chiar dacă victima moare în timpul unei acțiuni de salvare. Ca urmare, elicopterul a fost nevoit să plece, lăsând echipajele Salvamont din două județe să transporte trupul neînsuflețit pe jos.

Reprezentanții Salvamont Argeș au atras atenția asupra acestui vid legislativ și au făcut apel la modificarea legii în vederea rezolvării situațiilor similare. Acțiunea de recuperare a cadavrului a durat câteva ore, timp în care zona Bâlea a rămas neacoperită din punctul de vedere al intervențiilor salvatorilor montani.

ADVERTISEMENT

“Elicopterul SMURD nu are voie să ia decedaţi la bord, chiar dacă acea victimă moare în timpul acţiunii de salvare (!!!). Aşa că elicopterul pur şi simplu a plecat, iar noi am suplimentat salvatorii montani pentru a transporta corpul turistului de sub Nerlinger până la drumul Transfăgărăşan, în vederea preluării de către IML.

Urmare acestei măiestre proceduri, rugăm turiştii să aibă grijă să nu se accidenteze în această seară, întrucât atât patrula argeşeană, cât şi cea sibiană sunt în acţiune până la miezul nopţii. Mulţumim pentru înţelegere!”, au transmis reprezentanții Salvamont Argeş, pe rețelele sociale.

ADVERTISEMENT

Turistul a suferit un stop cardio-respirator

Şeful Salvamont România, Sabin Cornoiu, a subliniat că situația este de natură să afecteze siguranța turiștilor și că nu ar fi trebuit să fie sarcina Salvamont de a transporta decedații de pe munte. În timpul acțiunii de recuperare, a rămas fără asistență din partea Salvamont.

“S-a pus problema dacă elicopterul poate să coboare sau nu cadavrul din munte și, conform legislației, nu este posibil. Poate ar trebui modificată legea.

Nu era normal ca acum să-l care salvamontiștii 5-6 ore. Nu e sarcina Salvamont să coboare decedații de pe munte. Nu scrie asta în legislație”, a precizat Sabin Cornoiu.