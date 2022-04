Unde a ajuns să lucreze Alexandra Dobre, protejata Gabrielei Firea. Tânăra de 28 de ani face parte din conducerea mai multor instituții de stat

Ascensiunea Alexandrei Dobre (28 de ani) continuă și astăzi, la 6 ani de când tânăra fusese numită director general al Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO ”Nicolae Bălcescu”. Și în prezent, în ciuda faptului că Gabriela Firea – cea care a susținut-o în carieră – nu mai este primar al Capitalei, Alexandra ocupă trei funcții de conducere în cadrul unor instituții de stat.

La doar 24 de ani, Alexandra Dobre ocupa funcții de conducere în patru instituții de stat

Drumul spre afirmare al Alexandrei Dobre a început în 2009, când tânăra a prins funcția de președinte al Parlamentului Local al Tinerilor Sector 2, prilej cu care a fost remarcată de primarul Neculai Onțanu. Apoi, Alexandra Dobre s-a transferat în echipa lui Gabriel Oprea, unde a fost consilier al ministrului Afacerilor Interne până ce acesta a demisionat împreună cu guvernul Victor Ponta. Ulterior, Alexandra a ajuns și consilier al Elisabetei Lipă, ministru al sportului (2016).

ADVERTISEMENT

Absolventă a Colegiului Național Dimitrie Cantemir (2011), tânăra a terminat Facultatea de Drept din cadrul Universității București (2011-2015), dar și SNSPA (2011-2014). În prezent, Alexandra Dobre își dă doctoratul la SNSPA, în Științe Administrative, pe care-l va definitiva anul viitor.

În primăvara lui 2018, Alexandra Dobre ocupa simultan trei posturi de membru în Consiliul de Administrație al unor instituții publice: Societatea SC Service CICLOP SA, Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu și , acolo unde era chiar și președintele Consiliului de Administrație.

ADVERTISEMENT

Scandal după numirea Alexandrei Dobre în fruntea Consiliului de Administrație al Spitalului Filantropia

Tot în 2018, Alexandra Dobre – – a fost numită în funcția de director general al Centrului pentru Seniori al Municipiului București. O bună perioadă, Alexandra Dobre a moderat și o emisiune tv pe Canal 33, intitulată ”Stâlpii societății”.

În 2019, în momentul în care angajații Spitalului Filantropia s-au revoltat la adresa conducerii, Primăria Capitalei a emis un comunicat în care susținea că Alexandra Dobre a fost propusă ca reprezentant în Consiliul de Administrație al instituției avându-se în vedere experiența sa managerială.

ADVERTISEMENT

Astăzi, la patru ani de la numirea în fruntea Centrului pentru Seniori al Municipiului București, Alexandra Dobre încă rezistă în funcție. Drept dovadă este acest mesaj adresat de tânără celor care au susținut-o, dar și celor care au criticat-o de-a lungul timpului.

Alexandra Dobre: ”Conștiința mea e liniștită”

”Astăzi se împlinesc 4 ani de când am preluat funcția de Director General la Centrul pentru Seniori al Municipiului București! Au fost 4 ani cu reușite, dar si cu greutăți, cu momente in care nu îmi dădea nimeni nicio șansă, dar și cu mulți oameni care au crezut în mine (se știu ei care sunt) și vreau să le mulțumesc.

ADVERTISEMENT

Am încercat sa nu dezamăgesc, am muncit, am pus suflet, m-am zbătut. Conștiința mea e liniștită. Sunt peste 60.000 de oameni pe care, împreună cu echipa mea, i-am făcut fericiti în anii ăștia si care au simțit ca cineva se gândește si la ei!

ADVERTISEMENT

Sper sa avem puterea și resursele sa continuam, într-o societate în care vârstnicii nu sunt ajutați, prețuiți și respectați, ba din contră, sunt stigmatizați! Nu în ultimul rând, mulțumesc și celor care m-au criticat. Datorită lor, am devenit mai bună!”, a notat Alexandra Dobre la începutul acestei luni.

În prezent, potrivit FANATIK, Alexandra Dobre are trei surse de venit și toate provenind de la stat. 137.642 lei primește anual tânăra pentru activitatea de la Centrul de Seniori, la care se adaugă 30.000 lei pe an pentru funcția de membru CA în cadrul SC Service Ciclop SA și alți 4.300 lei pentru o altă prezență în cadrul unui Consiliu de Administrație.

Din informațiile deținute de FANATIK, Alexandra Dobre își desfășoară principala activitate în cadrul Centrului de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Tineri Sf. Stelian, unde este membru în Consiliul de Administrație. Anual, Alexandra Dobre mai încasează și 4.800 euro din chiria unui apartament.