Gina Pistol a fost surprinsă într-o ipostază surprinzătoare, după ce partenerul ei, Smiley, a fost implicat într-un scandal uriaș, după ce un interlop a susținut că i-ar fi oferit droguri artistului.

Blondina mai are câteva săptămâni și naște, însă sarcina avansată nu i-a creat probleme și s-a deplasat de una singură către salonul de înfrumusețare. Prezentatoarea de la Antena 1 este foarte atentă la imaginea ei, chiar dacă marele eveniment se apropie și va veni pe lume primul ei copil.

Zilele trecute, iuitul Ginei Pistol a trecut prin clipe de coșmar din cauza declarațiilor lui Lucian Boncu, potrivit cărora artistul ar fi consumat substanțe interzise înainte de un concert, în urmă cu câțiva ani. Smiley a reacționat ulterior și a negat afirmațiile interlopului.

Unde a fost surprinsă Gina Pistol, după scandalul în care a fost implicat Smiley. Surpriza e mare

Gina Pistol vrea să arate impecabil chiar și în ultimele zile înainte de naștere. Prezentatoarea de la „Chefi la cuțite” a fost surprinsă în timp ce se deplasa la un salon de înfrumusețare pentru a-și face unghiile, de una singură, semn că ultima lună de sarcină nu îi creează probleme.

Într-o ținută elegantă, care îi lasă burtica la vedere, Gina Pistol a fost surprinsă că a fost găsită până și în fața salonului de frumusețe, însă a oferit declarații despre sarcina ei și a menționat că își va face unghiile acum, pentru că imediat după naștere nu va mai putea.

„Cum de m-ați găsit și aici, mă?! Incredibil! Eu sunt ok, am venit și eu să-mi fac unghiile, că după nu se mai poate. În două-trei săptămâni nasc, mai am puțin!”, a declarat frumoasa prezentatoare pentru WOWbiz.ro.

Smiley și Gina Pistol s-au pregătit recent pentru venirea pe lume a fetiței. Cei doi au pregătit camera micuței, dar și alte lucruri necesare, cum ar fi scaunul de mașină sau căricioarele.

„Avem tot, am pregătit totul. Suntem înarmați până în dinți. Am renovat o parte din camera fetiței, urmează să mai luăm mai multe cât de curând. Dar avem pătuț, cărucioare, scaun de mașină…”, a declarat Smiley, în urmă cu câteva zile.

Smiley, implicat într-un scandal de proporții

Smiley se află de mult timp în industria muzicală, însă nu a fost niciodată implicat într-un scandal uriaș de-a lungul carierei sale. Cum nu putea rămâne „neatins”, un interlop a susținut zilele trecute că i-ar fi preparat artistului cocaină la bong într-un club din Capitală, în urmă cu câțiva ani.

Reacția prezentatorului de la „Românii au talent” nu a întârziat să apară. Smiley a declarat că nu are nicio legătură cu Lucian Boncu, cel care a lansat acete informații, care nu sunt adevărate.

Artistul a afirmat că numele său a fost folosit în mod abuziv și că acuzațiile sunt nefondate, el nefiind consumator de substanțe ilegale întrucât se ghidează după alte principii în viață. Enervat de faptul că nu l-a contactat nimeni pentru a-i cere dreptul la o părere, Smiley a vrut să lămurească această poveste inventată despre el.

„Nu pot să fiu de acord și nu pot să stau fără reacție atunci când numele meu este menționat nedrept într-un context care îmi contrazice principiile și valorile.

În ultimele 24 de ore s-a rostogolit în presă o poveste, spusă de o persoană pe care nu o cunosc și căreia nu îi cunosc și nici nu aș vrea să-i cunosc anturajul. Este o poveste inventată în ceea ce privește implicarea mea.

Înțeleg că poate nu am destulă controversă în viața mea, iar unii simt nevoia să mă integreze abuziv în discursul lor, însă este nedrept să se întâmple asta fără niciun sâmbure de adevăr sau fără nicio verificare a veridicității informației.

Sunt de 20 de ani în industria muzicală și de divertisment. Beneficiez de atenția oamenilor și a presei. Atât activitatea profesională, cât și viață personală sunt atent monitorizate atât de oamenii care admira muncă mea, cât și de reprezentanții presei.

Am vorbit deschis despre orice aspect al muncii mele, am răspuns, atunci când a fost momentul, tuturor întrebărilor legate de viață personală, am fost și sunt un adept al dialogului având la baza adevărul și respectul reciproc”, a declarat cântărețul, potrivit newsweek.ro.