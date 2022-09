Unde a mers un jucător de la FCSB înainte de meciul cu West Ham, din Conference League. Gigi Becali va fi încântat. Foto

FCSB debutează în grupele Conference League la Londra cu West Ham, iar . Meciul are o miză importantă, iar un jucător al FCSB a simțit nevoia să facă un gest înainte de meci care cu siguranță nu va fi trecut cu vederea de patronul Gigi Becali.

Bogdan Rusu a mers la biserică înainte de West Ham United – FCSB. Atacantul este accidentat și nu va juca la Londra

Bogdan Rusu s-a accidentat în prelungirile primei reprize cu Hermannstadt din etapa a 7-a a SuperLiga și are șanse mici să joace în meciul cu West Ham de la Londra.

De altfel, FANATIK venit de la CS Mioveni și care va reveni cât de curând pe teren.

Deși nu este 100% refăcut, Bogdan Rusu a făcut deplasarea la Londra pentru meciul de cu West Ham și a postat pe Instagram o poză de pe aeroportul Otopeni.

Bogdan Rusu a mers la biserică înainte de meciul West Ham United – FCSB

Bogdan Rusu a postat o , și de fiul său Zian, de la biserica din comuna Cristian, județul Brașov, localitatea de baștină a atacantului.

Gestul cu siguranță îl va impresiona pe Gigi Becali, un om foarte credincios și care ține mereu cont de astfel de lucruri.

Atacantul de 32 de ani de este cunoscut ca un fotbalist credincios și care merge destul de des la biserică. Recent, Bogdan Rusu a mai postat pe Instagram o amintire de la Mânăstirea Cozia.

Gigi Becali nu l-a mai dat afară de la FCSB pe Florin Achim. Duhovnicul acestuia a intervenit: „Părinte, nu mai fac nimic!”

Gigi Becali a dezvăluit că a vrut să îl dea afară pe Florin Achim, însă de un an și jumătate: „Florin Achim, eu vă spun sincer. A intervenit duhovnicul lui. O să râdeți. Eu îl iubesc pe părintele Irimeu foarte mult. A zis că e ucenicul lui și am spus «părinte nu mai zic nimic». Am zis că de ce să mai plece.

Băi, Dică, ai făcut ce ai vrut tu, dar vreau și eu doar să-l văd un meci. I-am dat salariu un an și jumătate. De ce să nu-l țin eu pe băiat? Vom avea și meciuri în Cupă. Poate rămâne Achim fundaș dreapta”, a dezvăluit patronul FCSB la .

, care nu a marcat încă niciun gol, însă credința sa l-ar putea ajuta să rămână la FCSB: „Am văzut că Rusu scârțâie. Avem nevoie de un atacant”, spunea patronul după meciul retur cu Viking.