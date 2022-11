Unde a petrecut, de fapt, Elon Musk de Halloween. Imagini cu cel mai bogat om al planetei. Foto

Despre cel mai bogat om al planetei, Elon Musk, s-a spus că ar fi găzduit o petrecere de Halloween la Castelul Bran, în România.

Într-un , se preciza că fondatorul Tesla și SpaceX ar fi invitat miliardari și celebrități la o petrecere de Halloween la Castelul lui Dracula.

În realitate, la Bran au ajuns o serie de miliardari și câteva celebrități, însă din rândul lor nu a făcut parte .

Marți dimineață, Elon Musk a postat pe contul său de Twitter câteva imagini de petrecerea de Halloween. Acesta apare alături de mama sa, Maye Musk, costumat în super-erou.

Halloween with my Mom

O altă fotografie postată pe Twitter îl arată pe miliardarul de 51 de ani coborând dintr-o mașină. Iată și alte ipostaze cu Musk:

Elon Musk at Heidi Klum’s 21st Annual Halloween Party.

