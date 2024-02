Unde se va decide derby-ul CFR Cluj – Rapid! Verdictul lui Robert Niţă: „Sunt foarte puternici acolo”

Derby-ul CFR Cluj – Rapid a fost analizat la FANATIK SUPERLIGA, emisiune care e LIVE pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30. Robert Niță e circumspect înaintea duelului programat sâmbătă, 10 februarie, de la ora 21:15, pe stadionul „Dr. C-tin Rădulescu”.

Unde se va decide derby-ul CFR Cluj – Rapid! Ce verdict a dat Robert Niță

Ambele formații au câte 42 de puncte, cu nouă mai puține decât liderul FCSB, care are meci duminică, acasă, cu Sepsi.

„Clar va fi un meci disputat. Adrian Mutu are un merit important în ceea ce a însemnat Rapid anul trecut. Chiar dacă la Rapid au venit mulți jucători noi, care au devenit titulari, Mutu cunoaște foarte mult ce înseamnă echipa Rapidului cu Bergodi.

De partea cealaltă, CFR pare să propună altceva cu Mutu, a schimbat sistemul. Pare o echipă care vrea să joace mai mult pe atac, dar aici e un semn de întrebare pentru că Mutu trebuie să construiască până în vară cu jucătorii aduși de Mandorlini și aduși la Cluj pentru a se încadra într-un anumit sistem de joc.

Rapid cred că are un avantaj aici pentru că chiar dacă au fost aduși mulți jucători noi, care apar în primul 11, un Djokovic, un Burmaz, din punct de vedere al timpului, Bergodi are un plus. Jucătorii noi pare că s-au integrat deja în sistemul de joc al Rapidului.

D-aia văd un meci disputat, un meci în care ambele echipe vor marca, dar Rapid va marca un meci mai mult decât adversarul”, a declarat Robert Niță, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„Acolo se va decide meciul”

Va fi pentru a treia oară când CFR Cluj și Rapid se întâlnesc în acest sezon. În turul sezonului regulat, bucureștenii s-au impus cu 3-1, dar ardelenii s-au răzbunat în Cupa României. A fost 0-0 în Giulești, rezultat care a împiedicat-o pe Rapid să meargă în optimi.

„Va fi un meci disputat. Jucătorii care au trecut pe la CFR și au ajuns la Rapid au ceva de demonstrat. Știu că Mutu își doresc să câștige să continue seria bună. De partea cealaltă, Bergodi are un obiectiv bine stabilit, s-au făcut investiții. Toți jucătorii au fost aduși la solicitarea lui Bergodi. Deci sunt premise pentru a vedea un meci disputat.

Cred că meciul se va decide undeva la mijlocul terenului, undeva în zona mijlocașilor centrali. Ai un Tachtsidis, dincolo ai un Djokovic, un Albu. Cred că acolo CFR e foarte puternică pe axul terenului”, a adăugat Niță.

Mesaj pentru Petrila: „Să nu pună mâna la gură”

Claudiu Petrila este unul dintre foști jucători ai CFR-ului care își va înfrunta fosta echipă. Atacantul a primit un mesaj din partea lui Robert Niță. „Sper să nu ridice mâinile sus sau să pună mâna la gură și să se bucure alături de galeria Rapidului de o victorie în Gruia.

Nu cred că va juca titular. Dar va intra. Bergodi îi va da minute, îi va da continuitate după meciul cu Oțelul. Să nu uităm că Petrila era unul din cei mai în formă de la Rapid înainte să se accidenteze, alături de Rrahmani, de Emmers și înaintea sărbătorilor de iarnă s-a cunoscut lipsa lor”, a conchis Robert Niță.

