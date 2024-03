„Alb-albaștrii” sunt în formă în SuperLiga, iar toate gândurile celor de la Universitatea Craiova se îndreaptă către derby-ul cu Rapid București. Ionuț Rada spune că giuleștenii nu sunt favoriți pe stadionul „Ion Oblemenco”, deși au o serie excelentă în 2024.

Ionuț Rada, despre derby-ul Universitatea Craiova – Rapid: „Nu sunt favoriți”

Ivailo Petev este cu gândul la cele trei puncte din . Șase puncte le despart pe cele două formații în clasamentul din SuperLiga, iar „alb-albaștrii” speră să reducă diferența.

Ionuț Rada este de părere că Rapid București nu este favorită în lupta cu Universitatea Craiova de pe „Ion Oblemenco”. Fostul stoper îl avertizează pe Ivailo Petev și spune că trebuie să rezolve problemele din defensivă ale grupării din Bănie.

„Locul 1 ar fi extraordinar pentru Rapid, dar cred că țintesc locul 2, tocmai pentru a se vedea că an de an au avut un progres. Cred că obiectivul Rapidului este să fie în primele trei, dar la cum am văzut și campania de achiziții, declarații și felul după cum au reacționat după anumite înfrângeri cred că își doresc un obiectiv important.

Nu cred că Rapid este favorită. Craiova joacă acasă, a arătat bine în ultimele meciuri, deși primește goluri. Trebuie să regleze asta în defensivă pentru că este clar că și jucătorii au fost la un moment dat confuzi de sistemul încercat.

Este clar că este un meci de tradiție, în care nu prea poți să spui că este favorită nici dacă ar juca FCSB, chiar dacă este în față. Întotdeauna astfel de meciuri sunt echilibrate. Și când a jucat Dinamo cu Rapid a fost un meci foarte strâns”, a spus Rada.

Unde se va decide derby-ul Universitatea Craiova – Rapid: „Trebuie să se limiteze”

Ionuț Rada spune că derby-ul din Cetatea Bănie va fi câștigat de echipa care va greși cel mai puțin din punct de vedere individual. se va putea baza și pe Nicușor Bancu cu Rapid, după ce și-a ispășit etapa de suspendare cu Petrolul Ploiești.

„Avantajul Craiovei este publicul, mai ales că după aceste două meciuri pe care le-au câștigat au arătat bine. Am văzut că mai multe echipe arată că și-au îmbunătățit jocul spre finalul sezonului regular. Este clar că și din punct de vedere moral stă bine Craiova.

Va fi un meci care se va decide acolo unde vor fi mai puține greșeli individuale. Dacă înainte vedeam mai multe greșeli de echipă, acum la ultimele meciuri am văzut mai multe greșeli individuale la Craiova și Rapid. Este clar că aici trebuie să se limiteze cât mai mult posibil.

Nicușor Bancu este căpitanul echipei, Mitriță este un jucător important pentru Craiova. Îmi doresc ca relațiile de joc să se îmbunătățească. În foarte multe momente, Universitatea Craiova a arătat că se bazează pe rezolvări, execuții individuale”, a mai spus fostul stoper.

„Aici a suferit Craiova. Jocul s-a concentrat prea mult pe Mitriță”

„Aici cred că a suferit Craiova în acest campionat. Toată lumea știe ce poate să ofere Mitriță, însă cred că jocul s-a concentrat prea mult pe acest jucător. Este un jucător de calitate, dar este și foarte individualist, foarte concentrat tot jocul și toată atenția este doar pe el.

S-a văzut în rezultate că asta nu a fost ok. Poate că și el trebuie să înțeleagă, se vede de foarte multe ori frustrarea lui pentru că un jucător bun își dorește și rezultate. Poate că este nevoie de mult mai mult, de o echipă și o atmosferă bună pentru a aduce o constanță în rezultate. Trebuie să se pună în slujba echipei, trebuie să fie pentru echipă.

Întotdeauna meciurile cu încărcătură aduc o maturitate în sânul echipei. Este clar că o victorie în derby-uri te face să crești. Este clar că oricare echipă care va câștiga va avea o încredere mai mare în play-off, este clar că toată lumea așteaptă play-off-ul.

Craiova, CFR Cluj și Rapid sunt apropiate ca puncte, deci cred că se poate inversa locul în clasament. Rapid este echipa care își dorește cel mai mult, am văzut o unitate, chiar dacă au făcut greșeli. Văd că sunt cei mai bine pregătiți pentru a înfrunta play-off-ul. La Craiova de abia acum se reglează unele lucruri, la fel și la CFR Cluj”, a declarat Ionuț Rada.