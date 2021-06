Ungaria, „bestia nera” pentru Franța la Campionatul European. Record impresionant de invincibilitate al maghiarilor

Chiar dacă nu avea niciun punct și se afla pe ultimul loc în clasamentul grupei F înaintea fluierului de start, nu este deloc surprinzătoare. Sau cel puțin aceasta este concluzia la care ne conduce statistica ultimelor cinci dueluri directe disputate în cadrul Campionatului European.

Concret, în ciuda unui lot net inferior din punct de vedere valoric, selecționata condusă de Marco Rossi a reușit de fiecare dată, datorită stilului de joc tipic pentru un tehnician italian, să scape fără înfrângere.

Referindu-ne strict la rezultatul înregistrat în partida de sâmbătă seara, 1-1, putem spune că un merit uriaș îl au zecile de mii de suporteri care „Puskas Arena” din Budapesta și au crezut până în ultimul minut că favoriții lor pot produce surpriza. Stau mărturie inclusiv reacțiile jurnaliștilor din Hexagon.

„Attila Fiola a marcat și ne-a adus în avantaj la pauză contra campioanei mondiale Franța. Antoine Griezmann a egalat în partea secundă, dar apoi nu s-a mai înscris.

Ungaria obține un egal cu mult curaj contra campioanei mondiale din 2018. Jos pălăria, băieții! Ce bine a fost să fii ungur în acest meci. Condusă de Ungaria, Franța scoate un egal.

Les Bleus au fost neutralizați de Ungaria în această sâmbătă, la Budapesta (1-1) și vor trebui să mai aștepte pentru a-și asigura calificarea în optimile EURO 2020”, a scris .

Second half in progress;

🇭🇺 Hungary 1-1 France 🇫🇷

Hungary have never lost to France in EURO finals..

4️⃣ Games

3️⃣ Wins

1️⃣ Draw

Will today be an exemption? 🤔

