Universitatea Cluj – FC Voluntari 1-1, în etapa 15 din SuperLiga. Nemec egalează

Meciul U Cluj – FC Voluntari are loc duminică, 5 noiembrie, cu începere de la ora 15:00, în cadrul etapei a 15-a din SuperLiga. Studenții clujeni sunt într-o perioadă excelentă, cu posibilitatea de a participa la lupta pentru play-off și de a se califica în sferturile de finală ale Cupșei României. FC Voluntari se află la polul opus, alunecare pe tobogan în clasament, antrenoru cu sabia mereu deasupra capului, Ilie Poenaru.

Unde se joacă meciul Universitatea Cluj – FC Voluntari

Confruntarea U Cluj – FC Voluntari se desfășoară duminică, 5 noiembrie, de la ora 15:00 pe stadionul Cluj Arena din orașul de malurile Someșului, în etapa a 15-a din SuperLiga. Universitatea Cluj joacă din ce în ce mai bine, s-a văzut asta și recent, în Cupă, în noul episod al derbyurilor cu CFR, lu fanii sunt mulumiți.

Prin urmare, deși adversarul nu este unul sonor, sunt mari șanse ca în tribune să se afla la acest meci, deși vremea nu mai e deloc prielnică fotbalului, între 7-10.000 de spectatoei, fata spă oarte către victoeia trupa lui Ioan Ovidiu Sabău. Fanii lui U au început să își facă planuri mari, de intrare în play-off.

Cine transmite la TV partida Universitatea Cluj – FC Voluntari

Partida U Cluj – FC Voluntari se joacă duminică, 5 noiembrie, de la ora 15:00, pe Cluj Arena, cel mai mare stadion din oraș, în etapa a 15-a din SuperLiga și va putea fi urmărită în direct pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Gata cu vremea frumoasă și călduroasă din octombrie. Duminică, 5 noiembrie, va fi toată ziua un cer acopeit și va ploua de mai multe ori în reprize. Temperatura va scădea și ea simțitor, la ora amiezii, care coincide cu ora startului partidei, urmând a fi în jur de 15 grade. Arbitrul partidei este Cătălin Popa din Pitești.

Ce absențe sunt în întâlnirea Universitatea Cluj – FC Voluntari

Ambele echipe au cam aceleași probleme de lot ca și până acum. Nu au mai apărut nume noi pe lista celor absenți. Astfel, nu poate conta nici acum pe aportul a doi oameni importanți în apărare, fundașul central spaniol Maseoro și fundașul stânga Bogdan Vătăjelu. Din nou atacantul Elvis Manu va începe de pe bancă.

La echipă care are de acum zece meciuri fără victorie, ultima a fost tocmai în luna august, avem pe George Merloi, care va reveni avbia în primăvara anului următor iar cehul Droppa, deși a fost prezent o parte a meciului din Cupă cu Tunari nu a fost inclus în lot, antrenorul Poenaru considerând că încă nu este la randamentul care trebuie după lunga accidentare.

Cote la pariuri la jocul Universitatea Cluj – FC Voluntari

Nu este nici o surpriză faptul că Universitatea Cluj reprezintă opțiunea caselor de pariuri la câștigarea acestui meci la cota de 1,80. Dacă ilfovenii vor reuși să iasă eio învingători atunci va fi o cotă de 4,80 pentru realizarea lor. Șană dublă X2 are cotă de 1,90 iar un gol înscrris de oaspeți ajunge la cota de 1,70. Over 1,5 goluri are cotă mare, de 1.45.

Sunt doar două meciuri jucate între cele două echoăe la Cluj, în sezonul trecut, în sezonul regulat și în playout. În campionat s-au impus studenții locali cu scorul de 2-1, dar, atenție, în play-out la capătul unui meci dramatic au avut ilfovenii cu scorul de 3-2. Un singur meci s-a jucat la Voluntari, încheiat 0-0.