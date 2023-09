Universitatea Craiova, dezavantajată de arbitraj! Verdictul lui Kyros Vassaras: „Intervine incorect”

După greșelile de arbitraj din etapa precedentă din SuperLiga, Kyros Vassaras a analizat deciziile luate de „cavelerii fluierului” din runda cu numărul 9. Președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor a mărturisit că Juraj Badelj nu trebuia eliminat în Universitatea Craiova – Sepsi, scor 2-1, ci doar avertizat de Horațiu Feșnic.

Universitatea Craiova, dezavantajată de arbitraj cu Sepsi! Ce spune Kyros Vassaras despre eliminarea lui Badelj: „Intervine incorect”

Juraj Badelj a văzut cartonașul roșu cu 30 de minute înaintea sfârșitului partidei de pe stadionul „Ion Oblemenco” după un fault asupra lui Marius Ștefănescu. Starul lui Sepsi a scăpat spre poarta lui Laurențiu Popescu, iar în urma duelului dintre cei doi, Horațiu Feșnic l-a avertizat pe stoperul croat.

Horațiu Feșnic a fost chemat la VAR de către Andrei Chivulete, iar deși Marius Ștefănescu nu era într-o poziție iminentă de gol. a explicat faza cartonașului roșu primit de croat și nu i-a dat dreptate sistemului de arbitraj video.

„Arbitrul anticipează desfășurarea fazei, sprintează și identifică faultul făcut de către apărător. Acordă o lovitură liberă directă și îl avertizează pe jucător pentru oprirea unui atac promițător. VAR-ul verifică incidentul și intervine incorect pentru un posibil cartonaș roșu, pentru că jucătorul ar fi anulat o ocazie evidentă de marcare a unui gol.

Pentru a acorda un cartonaș roșu, un arbitru trebuie să ia în considerare toate criteriile care demonstrează anularea unei ocazii evidente de a înscrie un gol și nu doar o posibilă ocazie de a înscrie un gol. Atacul nu se află într-o situație evidentă de control total al mingii.

Mingea nu se află pe sol, ea ricoșează de pe sol și trebuie controlată în aer. Condițiile pentru a controla mingea cu corpul, poziția corpului în raport cu mingea și direcția acesteia, nu sunt ideale. Prin urmare, nu este clar și evident că atacantul, fără a fi faultat, ar fi putut avea controlul total al mingii imediat după aceea”, a spus Kyros Vassaras pentru FRF TV.

Kyros Vassaras: „Decizia arbitrului nu a fost în mod clar și evident greșită pentru ca VAR-ul să poată interveni, conform protocolului VAR”

Președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor a declarat că arbitrii din cabina VAR nu trebuiau să schimbe decizia lui Horațiu Feșnic, care inițial arătase cartonașul galben. Kyross Vassaras a dezvăluit că „centralul” trebuia să acorde o lovitură liberă indirectă și să îl avertizeze pe croat.

„Arbitrul trebuie să ia o decizie sub presiune. El urmărește imaginile prezentate pe monitorul VAR, bazate în principal pe faptul că atacantul este mai aproape de linia porții adverse, în raport cu adversarii săi și decide, într-o situație discutabilă, să își schimbe decizia, așa cum recomandase VAR, acordând un cartonaș roșu.

În această situație limită, CCA susține decizia inițială a arbitrului de a acorda o lovitură liberă directă și un cartonaș galben, care a fost modificată în mod incorect de VAR în urma unei analize video pe teren. Decizia arbitrului nu a fost în mod clar și evident greșită pentru ca VAR-ul să poată interveni, conform protocolului VAR”, a declarat președintele CCA.

Reghecampf a pus tunurile pe arbitraj după eliminarea lui Badelj: „Se joacă cu destinele unor oameni”

Eliminarea lui Juraj Badelj i-a stârnit furia lui după Universitatea Craiova – Sepsi, scor 2-1. Tehnicianul a mărturisit că cele 30 de minute cu om în minus în fața covăsnenilor le-a schimbat planurile oltenilor, însă a fost mulțumit de atitudinea lor la sfârșitul meciului.

„Oamenii ăştia de la VAR, nici nu ştiu cine a fost, se joacă cu destinele unor oameni. Este un jucător aproape de jucătorul nostru, poate să intervină pe aceeaşi linie. Jucătorul faultat nici nu mai controla mingea. Am suferit mult după acel cartonaş, dar mă bucur de atitudinea jucătorilor, de meciul pe care l-au făcut, atitudinea după cartonaşul roşu”, a spus Laurențiu Reghecampf.

Universitatea Craiova, dezavantajată de arbitraj?! „Alb-albaștrilor” le-au fost refuzate două penalty-uri

Arbitrajul le-a refuzat „alb-albaștrilor” două penalty-uri în acest sezon din SuperLiga, care puteau fi aduce puncte importante pentru Universitatea Craiova. Oltenii au reclamat un penalty în etapa secundă cu Oțelul Galați, atunci când Alex Mitriță a pătruns în careul gălățenilor și s-a prăbușit după intervenția fundașului advers.

Nici Radu Petrescu nu a arătat punctul de la var după ce Yeboah l-a lovit pe Jovan Markovic în CFR Cluj – Universitatea Craiova. Laurențiu Reghecampf, antrenorul oltenilor de la acea vreme, a comentat faza la FANATIK SUPERLIGA.

„Sincer nu am văzut în timpul meciului, însă în ceea ce am văzut după meci, în ziare, probabil că a fost penalty. Vă dați seama că e tardiv să discutăm acum, după meci. Nu ne ajută cu nimic. Am avut ocazii să marcăm, au avut și ei ocazii, rezultatul e echitabil”, spunea Reghe.