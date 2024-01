După ce l-a împrumutat pe Alex Ișfan la Petrolul Ploiești, Universitatea Craiova este gata să îl cedeze și pe Atanas Trică . FANATIK a aflat în exclusivitate că nepotul lui Ilie Balaci va îmbrăca tricoul celor de la CS Tunari în Liga 2 Casa Pariurilor în perioada viitoare.

Universitatea Craiova îl împrumută pe Atanas Trică! Următoarea destinație pentru nepotul lui Ilie Balaci este CS Tunari

Nepotul lui Ilie Balaci urmează să fie împrumutat din nou în Liga 2 Casa Pariurilor după ce în sezonul trecut s-a bătut în play-off cu CSA Steaua București. De data aceasta, Atanas Trică va încerca să salveze de la retrogradare formația care i-a încurcat pe „alb-albaștrii” în Cupa României Betano/

ADVERTISEMENT

Din informațiile FANATIK, Atanas Trică urmează să fie împrumutat la CS Tunari de către Universitatea Craiova. Nepotul lui Ilie Balaci va face parte din lotul ilfovenilor până la sfârșitul sezonului actual, atunci când va reveni la formația din Bănie.

La CS Tunari se va întâlni și cu David Sala, mijlocașul Universității Craiova împrumutat tot la formația din Ilfov. Aceștia se află pe locul 17 în Liga 2 Casa Pariurilor, cu 12 puncte, iar obiectivul este salvarea de la retrogradare în acest sezon.

ADVERTISEMENT

Atanas Trică a bifat opt apariții în tricoul „alb-albastru” după revenirea la formația din Bănie și era una dintre variantele pentru regula U21 în acest sezon, capitol la care oltenii au probleme. în Cupa României Betano.

Atanas Trică, dezamăgit de minutele primite la Craiova: „Nu prea am cuvinte”

la FANATIK SUPERLIGA. Atanas Trică spera să primească mai multe șanse din partea antrenorilor pe care „alb-albaștrii” i-au avut de-a lungul acestui sezon și a mărturisit că ia în calcul să plece împrumut.

ADVERTISEMENT

„La club, nu prea știu ce să spun, nu prea mai a cuvinte. Sunt dezamăgit că nu primesc șanse. Am tot fost trimis la echipa a doua, mi-am făcut șansa acolo, am dat gol meci de meci. Consider că merit și eu mai multe șanse.

Îi las pe antrenori să decidă. Sunt atacanți mult mai buni decât mine, mai experimentați. Eu îmi fac treaba unde sunt trimis. V-am spus ce simt eu, să nu fiu luat că cerșesc minute. Îmi aștept momentul, ca orice alt jucător.

ADVERTISEMENT

(n.r. Te gândești să pleci?) Rămâne de văzut. Sunt puțin supărat, nici nu aveam drept de joc în Youth League. Vom vedea din iarnă ce se va întâmpla. Nu știu ce să zic, e normal, orice jucător e dezamăgit când nu prinde minute. Sunt dezamăgit, orice jucător vrea să joace. E mult mai grav dacă nu dorești să joci”, spunea Atanas Trică.

19 ani are Atanas Trică

200.000 de euro este cota de piață, conform transfermarkt

255 de minute a jucat pentru Universitatea Craiova în 2023