Universitatea Craiova – Petrolul Live stream ora 21:00 în etapa a 14-a din SuperLiga. Arlauskis debutează la olteni. Echipele de start

Meciul Universitatea Craiova – Petrolul are loc sâmbătă, 15 octombrie, cu începere de la ora 21:00, în cadrul etapei a 14-a din SuperLiga. Sunt două echipe cu evoluţii nu tocmai la parametrii optimi. În plus tehnicianul gazdelor, Mirel Rădoi este sub presiune pentru lipsă de rezultate şi joc slab iar la prahoveni Nicolae Constantin a devenit persona non grata pentru toată lumea după scandalul Tamaş.

Unde se joacă meciul Universitatea Craiova – Petrolul

Întâlnirea – Petrolul se dispută sâmbătă, 15 octombrie, de la ora 21:00, pe stadionul Ion Oblemenco din Cetatea Băniei, în etapa a 14-a din SuperLiga. Este un meci de tradiţie al fotbalului românesc, între două foste campioane şi performere în Europa, unde au reuşit rezultate notabile.

ADVERTISEMENT

Numai că amintirile nu ţin loc de prezent şi astăzi Universitatea Craiova este o echipă cu evoluţii foarte oscilante, care luptă din greu să prindă un loc în primele şase iar Petrolul a avut un start de sezon excelent, dar la fel ca şi cealaltă nou promovată, Hermannstadt, a cam terminat benzina şi are patru eşecuri consecutive. Probabil că fanii prahoveni vor fi foarte puţin de această dată şi nici oltenii nu se vor înghesui la stadion, oficialii apreciind că dacă se va umple 20-25 la sută din capacitatea arenei va fi acceptabil.

Cine transmite la TV partida Universitatea Craiova – Petrolul

Partida – Petrolul se joacă sâmbătă, 15 octombrie, de la ora 21:00, pe stadionul Ion Oblemenco din capitala judeţului Dolj, în etapa a 14-a din SuperLiga şi va putea fi urmărită la televizor pe programele Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport 1. O mai puteţi viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

La Craiova este o zi de toamnă liniştită sâmbătă, 15 octombrie, cu cerul senin pe toată durata zilei şi cu o temperatură maximă care nu vă sări însă de 17 grade la ora amiezii. Cum partida are loc la ora 21:00 vor fi mult mai puţine grade în termometre, respectiv 12 grade. Meciul va fi condus de arbitrul Marcel Bîrsan, unul dintre arbitrii vechi din primul lot divizionar.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Universitatea Craiova – Petrolul

Universitatea Craiova este, ca de obicei, fără atacantul bosniac Elvir Koljic, nedoritul recordman de accidentări din lot dar şi fără fundaşul Paul Papp, suspendat după eliminarea din meciul de la Botoşani. În rest Mirel Rădoi are toţi oamenii la dispoziţie, dar pe Rivaldinho tot nu l-a introdus în lot, considerând că nu e pregătit suficient.

ADVERTISEMENT

Petrolul vine şi ea cu absentul tradiţional, adică fantezistul Costică Budescu, dar marea problemă va fi centrul apărării, acolo unde nu va mai fi veteranul Gabi Tamaş, plecat cu mare scandal, iar în locul său probabil că va fi folosit alt jucător de 38 de ani, moldoveanul Cebotariu.

Cote la jocul Universitatea Craiova – Petrolul

Deşi oltenii nu au evoluţii bune şi cu greu reuşesc să se menţină în zona play-off casele de pariuri le acordă mult credit pentru meciul cu Petrolul. 1,40 este cota la victorie pentru Universitatea Craiova şi un halucinant 9,20 au primit prahovenii, deşi distanţa în clasament între cele două echipe este de un singur punct,Craiova 18, Petrolul 17 şi nu există o armată de indisponibili la echipa oaspete!

ADVERTISEMENT

Cota pentru opţiunea şansă dublă X2 este şi ea imensă, aproape de 3,00. Pentru over 1,5 goluri avem o cotă de 1,40. Cele două echipe nu s-au mai întâlnit din 2016 când oltenii se impuneau acasă cu un lejer 2-0. Cu acelaşi scor au reuşit lupii galbeni în 2014 să obţinp ultimul lor succes în Cetatea Banilor.